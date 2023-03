Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

watchOS 9.4: alle functionaliteiten en verbeteringen voor je Apple Watch

Sinds gisteravond staat er een nieuwe update klaar voor je Apple Watch. watchOS 9.4 werd de afgelopen weken al uitvoerig getest, maar is nu voor alle consumenten beschikbaar.

Een grote update is het niet, maar het is uiteraard wel goed om hem te installeren op je Apple Watch. Hiermee haal je de volgende functionaliteiten en verbeteringen in huis.

watchOS 9.4 beschikbaar voor Apple Watch

De gloednieuwe update voor je Apple Watch brengt een paar kleine wijzigingen met zich mee. watchOS 9.4 zorgt ervoor dat de AFib-geschiedenis, voor het detecteren van atriumfibrilleren, in meer landen beschikbaar is. Net als het tracken van de maandelijkse cyclus bij vrouwen.

Enige wat je als consument in Nederland kunt merken is de fix voor problemen met wekkers. Middels watchOS 9.4 moet het voor gebruikers moeilijker zijn om in hun slaap per ongeluk de wekkers te deactiveren. Dit was voorheen nog wel eens het geval, waardoor veel mensen zich toch versliepen.

In het onderstaande artikel vertellen we je alles over de verbetering:

Zo installeer je de update

watchOS 9.4 is per direct beschikbaar voor ondersteunde Apple Watch-modellen. Dan hebben we het over de Series 4 (of later), SE en Ultra.

Om een update op je Watch te installeren kun je het beste een iPhone met de speciale Watch-app gebruiken. Ga in het tabje Mijn Watch naar Algemeen en selecteer de optie Software-update. Je iPhone zoekt naar watchOS 9.4 en zal vervolgens de update aanbieden.

Download de nieuwe softwareversie en installeer hem vervolgens op je Apple Watch.

watchOS 9.4 niet de enige update

Niet alleen de Apple Watch, maar ook de iPhone, iPad en Mac zijn voorzien van nieuwe softwareversies. Zo beschikt de iPhone vanaf nu over iOS 16.4 die aardig wat prettige functionaliteiten en verbeteringen met zich meebrengt.

De update voor Mac, in de vorm van macOS Ventura 13.3, is overigens iets kleiner. Tevens net zo belangrijk natuurlijk.