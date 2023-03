Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Verslapen geen optie meer dankzij watchOS 9.4 op je Apple Watch

Mensen met een Apple Watch zullen hun wekker binnenkort niet meer per ongeluk op stil kunnen zetten terwijl ze slapen. De laatste betaversie van watchOS 9.4, de eerstvolgende software-update voor de smartwatch, maakt korte metten met het probleem.

De verwachting is dat Apple volgende week de watchOS 9.4-update officieel uitrolt voor de Apple Watch. Het probleem kan binnenkort dus als verleden tijd zijn.

Apple Watch: watchOS 9.4 voorkomt problemen

Tot op heden zijn er genoeg meldingen van gebruikers die, per ongeluk, de wekker op hun Apple Watch uitschakelen. Dit gebeurt bijvoorbeeld op het moment dat het scherm van de smartwatch in zijn volledigheid wordt afgedekt, zodat de meldingen stilgehouden worden.

Vanaf watchOS 9.4 is dat niet meer mogelijk, meldt Apple in de release notes van de laatste betaversie. Zodra er in de Slaap-focus een wekker wordt gezet, schakelt de Watch het Cover to Mute-gebaar automatisch uit.

Raakt je hand op dat moment per ongeluk het beeldscherm van de Apple Watch aan, zullen wekkers dus niet meer uitgeschakeld of stilgehouden worden. Winst!

watchOS 9.4 niet de enige update

Naast watchOS 9.4 werkt Apple ook hard aan andere besturingssystemen. Denk bijvoorbeeld aan iOS 16.4 voor de iPhone en macOS 13.3 voor de Mac. Beide systemen bevinden zich in de zogeheten Release Candidate.

🤔 Wat is een Release Candidate? Een Release Candidate is de laatste versie van een softwaretoepassing voordat deze wordt uitgebracht. Deze versie wordt getest om te controleren of er nog bugs of problemen zijn voordat de uiteindelijke versie wordt uitgebracht.

Hierdoor weten we dus al wat we mogen verwachten van de updates. De iPhone krijgt er bijvoorbeeld deze functionaliteiten bij, waar macOS het met deze wijzigingen zal doen.

De verwachting is dat, net als de Apple Watch, ook de iPhone en Mac volgende week voorzien worden van nieuwe software.

ChatGPT-4 op je Apple Watch

De nieuwe watchOS 9.4-update zorgt ervoor dat de Apple Watch een stukje slimmer omgaat met een bepaalde situatie. Net als de handige applicatie Petey doet.

Nederlandse ontwikkelaar Hidde van der Ploeg gaat met deze app de hele wereld over. Logisch, want hiermee brengt hij de immens populair AI-bot ChatGPT naar de Apple Watch.

De meest recente versie haakt direct in op recente ontwikkelingen. Vorige week kondigde OpenAI niet alleen taalmodel GPT-4 aan, maar rolde het ook direct uit. Petey speelt daar uitstekend op in en komt met de volgende update: