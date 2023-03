Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Nieuwe update Petey brengt ChatGPT-4 naar je Apple Watch

Sinds vorige week is ChatGPT, met het GPT-4 taalmodel, officieel beschikbaar. Petey, de applicatie die de handige AI naar je Apple Watch brengt, gaat daar met een nieuwe update uitstekend op in.

In maart bracht ontwikkelaar Hidde van der Ploeg zijn Apple Watch-app voor het eerst op de markt. De nieuwe update geeft die versie de nodige verbeteringen, functionaliteiten en ondersteuning voor GPT-4.

ChatGPT-4 naar je Apple Watch dankzij Petey

Geheel gratis is de update overigens niet. Petey biedt in versie 1.2, waar we vandaag over schrijven, bijvoorbeeld ook in-app aankopen aan. Zo kunnen consumenten zelf bepalen of ze versie drie willen gebruiken of toch liever overstappen op ChatGPT-4.

Uiteraard is de applicatie ook verbeterd voor niet betalende gebruikers. De applicatie voor de Apple Watch is nu ook in staat om in verschillende prompts te praten. Gebruikers kunnen daarnaast ook kiezen om het icoon van de applicatie aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Petey 1.2 is now available in the App Store 🎉 🧠 GPT-4 Support (In-App Purchase Required)

💬 Multiple prompts (reply to Petey)

🎨 Change the icon for the complication And a lot more smaller improvementshttps://t.co/cbpNgOhrcG pic.twitter.com/9IgiNGbyAa — Hidde van der Ploeg (@hiddevdploeg) March 21, 2023

Petey zorgt er in ieder geval dat ChatGPT altijd bij je is. Antwoorden op lastige vragen of het opvragen van informatie is dus eigenlijk zo gepiept. Best wel lekker, als je het ons vraagt.

Wat doet ChatGPT-4 precies?

ChatGPT-4 is de meest recente versie van de populaire AI-bot. Vorige week introduceerde OpenAI GPT-4: een nieuw taalmodel dat nog meer mogelijkheden heeft. Denk bijvoorbeeld aan het ontleden van tekst en afbeeldingen.

Over het algemeen geeft ChatGPT-4 ook meer gedetailleerde en nauwkeurigere antwoorden op je vragen, al moet je er volgens OpenAI-CEO Sam Altman nog altijd mee oppassen. Fouten binnen de AI, zoals het verwerken van incorrecte informatie of het leveren van gewelddadige content, zijn nog steeds aanwezig.

🤖 Sorry, ChatGPT? ChatGPT is een AI-model van OpenAI dat is ontworpen voor natuurlijke taalverwerking. Het staat voor “Conversational Generative Pre-trained Transformer” en is getraind op grote hoeveelheden tekstgegevens om in staat te zijn om menselijke conversaties te simuleren. Het is bijvoorbeeld te vinden in de Petey app voor de Apple Watch.

Geeft Siri op de Apple Watch binnenkort antwoord?

De komst van ChatGPT-4 en Petey zijn interessant. De combinatie zorgt ervoor dat Apple Watch-gebruikers op een snellere en natuurlijkere manier antwoord krijgen dan via Siri. De standaard assistent die zich op de smartwatch bevindt is in vergelijking erg beperkt te noemen.

Onze ogen zijn dan ook ongetwijfeld gericht op WWDC 2023, de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie van Apple. Mocht Cupertino daadwerkelijk met een antwoord willen komen op ChatGPT-4, is de kans vrij groot dat dit het moment is waarop men dat doet.