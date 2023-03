Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

macOS Ventura: deze functionaliteiten en verbeteringen komen naar je Mac

Apple is achter de schermen druk bezig met een nieuwe softwareversie voor je Mac: macOS 13.3. Een update die de nodige verbeteringen en nieuwe functionaliteiten naar de populaire computers gaat brengen.

Voordat dergelijke software-updates uitgerold worden krijgen ontwikkelaars en testers de kans het eerst de controleren. Zo kunnen problemen en fouten ontdekt worden om de transitie zo soepel mogelijk te laten verlopen. De eerste betaversie van macOS 13.3 is vandaag verschenen en OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt je precies wat je kunt verwachten.

De verbeteringen van macOS Ventura 13.3 op je Mac

macOS 13.3 brengt de nodige verbeteringen en functionaliteiten naar je Mac. Zo test Apple achter de schermen nieuwe emoji en pakt het HomeKit aan.

#1 Nieuwe emoji op je Mac

Waarschijnlijk denk je bij emoji vooral aan je WhatsApp– of iMessage-berichten op je iPhone, maar je kunt de symbolen natuurlijk ook gewoon op je Mac gebruiken. In macOS Ventura 13.3 zien we nu dezelfde emoji die gebruikt worden in iOS 16.4 en iPadOS 16.4.

Dat betekent dus dat je verschillende nieuwe hartjes terugvindt en dat er nieuwe dieren zijn zoals een gans en een eland. Deze zijn natuurlijk hartstikke onmisbaar (denken we?).

#2 HomeKit is aangepakt in macOS Ventura 13.3

In macOS Ventura 13.3 is de architectuur van HomeKit weer wat anders. Eerder verdween hij van de iPhone, dus kans dat je hem herkent is groot.

De nieuwe versie moet minder bugs bevatten. Hierdoor moet je dus nog overzichtelijker al jouw slimme apparaten kunnen besturen op jouw Mac.

Nog even wachten op de definitieve versie

Zoals je ziet zijn er niet heel veel vernieuwingen in de tweede betaversie van macOS Ventura 13.3. Er zullen de komende tijd nog een aantal betaversies uitkomen.

De bedoeling is dat de definitieve versie van macOS Ventura 13.3 ergens in het voorjaar uitkomt voor je Mac. Welke functies het definitief redden weten we tegen die tijd dus pas.