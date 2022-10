Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

macOS Ventura en iPadOS 16.1 komen vanaf deze datum naar je toe

Het heeft even geduurd, maar Apple maakt vandaag dan toch bekend wanneer consumenten met iPadOS 16.1 en macOS Ventura aan de slag kunnen. De twee besturingssystemen zijn vanaf 24 oktober 2022 beschikbaar.

Naast de introductie van de nieuwe software dropt Apple vandaag ook de M2 iPad Pro, tiende-generatie iPad en de Apple TV 4K.

Tijdens WWDC 2022 maakten we al even kennis met ze: macOS Ventura en iPadOS 16. Helaas duurde het wel even voordat Apple de besturingssystemen daadwerkelijk aan de man kon brengen. Dit had onder andere te maken met de introductie van Stage Manager: een handige nieuwe functie.

macOS Ventura is vanaf 24 oktober beschikbaar op de volgende Mac-modellen:

Mac (mid 2017)

iMac (2019)

iMac (2020)

iMac (2021)

iMac Pro (eind 2017)

MacBook Air (eind 2018)

MacBook Air (2019)

MacBook Air (2020)

MacBook Air (2022)

MacBook Pro (eind 2017)

MacBook Pro (2018)

MacBook Pro (2019)

MacBook Pro (2020)

MacBook Pro (2021)

MacBook Pro (2022)

Mac Pro (2019)

Mac Mini (eind 2018)

Mac Mini (2020)

MacBook (mid 2017)

Mac Studio (2022)

iPadOS 16.1 is vanaf 14 oktober op deze tablets te downloaden:

iPad Pro (alle modellen)

iPad Air (derde-generatie of nieuwer)

iPad (vijfde-generatie of nieuwer)

iPad mini (vijfde-generatie of nieuwer)

Benieuwd wat macOS Ventura en iPadOS 16 je precies te bieden hebben?: In dit artikel vertellen we je alles over de software voor je Mac. In het onderstaande artikel praten we je bij over alles wat het systeem voor je iPad precies te bieden heeft:

De nieuwe producten van Apple

Zoals gezegd gaat de introductie van macOS Ventura en iPadOS 16 gepaard met de komst van een aantal nieuwe producten. Zo maakten we vanmiddag kennis met de nieuwe M2 iPad Pro, de tiende-generatie iPad en de gloednieuwe Apple TV 4K.

Waar die eerste zeker een kleine upgrade te noemen is, pakt Apple het met de tiende-generatie iPad groter aan. Het Amerikaanse bedrijf voorziet het instapmodel van een heerlijke facelift, zodat hij volledig in het straatje tablets past die het nu hanteert.

De Apple TV 4K heeft ook de nodige upgrades gekregen, maar daar lees je in het onderstaande artikel alles over.