Apple kondigt nieuwe M2 iPad Pro, iPad en Apple TV 4K aan

Het hing al even in de lucht, maar Apple heeft vanmiddag verschillende producten aangekondigd. Het Amerikaanse bedrijf doet dit door middel van drie verschillende persberichten. Maak kennis met de M2 iPad Pro, tiende-generatie iPad en Apple TV 4K.

De upgrades zijn niet heel erg groot, maar de komst van de tiende-generatie iPad is opvallend. Na de mini, de Air en de Pro is ook dit model nu voorzien van een hoekig ontwerp.

Apple introduceert tiende-generatie iPad

Goed. De tiende-generatie iPad ziet het daglicht met een fris ontwerp. Het instapmodel binnen het aanbod van Apple verschijnt in de kleuren blauw, roze, geel en zilver. De Nederlandse adviesprijs is op moment van schrijven nog niet bekend, maar in Amerika is hij vanaf 449 dollar te koop.

Het nieuwe instapmodel is dus voorzien van hetzelfde ontwerp als dat van de iPad Air, mini en Pro. In dit geval houdt dat een 10.9-inch beeldscherm met dunne schermranden, A14 Bionic Chip en Touch ID in de aanknop in.

Volledig in lijn der verwachting grijpt Cupertino met de tiende-generatie iPad dus niet naar een Apple Silicon-chip. Waar de M1 duidelijk gereserveerd is voor de Air, is de M2 bedoeld voor de gloednieuwe iPad Pro.

De nieuwe M2 iPad Pro

Die gloednieuwe M2 iPad Pro is vandaag ook uit de doeken gedaan. Apple maakt in het persbericht duidelijk wat er precies nieuw is, maar in alle eerlijkheid lijkt die update beperkt te zijn.

Het nieuwe model beschikt dus over de tweede generatie Apple Silicon, de chip die je op dit moment alleen in de MacBook Air kunt vinden. Naast de toevoeging van die chip is het model ook voorzien van Wi-Fi 6E-ondersteuning.

De Apple Pencil is ook voorzien van een nieuwe functie. De nieuwe M2 iPad Pro laat een kleine marker zien zodra je de accessoire net boven het scherm houdt. Iets dat we in de afgelopen jaren bij de producten van Samsung ook al konden zien.

Cupertino zet vanaf vandaag de pre-orders open voor de M2 iPad Pro. Het Amerikaanse bedrijf brengt de tablet uit in de kleuren zilver en grijs. Voor het 11-inch tik je minimaal 799 dollar af, voor het 12.9-inch model 1099 dollar.

Apple TV 4K (2022)

Naast de introductie van de twee tablets geeft Cupertino ook zijn eigen Apple TV 4K een kleine facelift. Zo beschikt het handige kastje onder andere over de A15 Bionic chip, HDR10 plus-ondersteuning en meer opslagcapaciteit. Het standaardmodel is voorzien van 64GB, waar het uitgebreide model 128GB met zich meedraagt.

De Siri Remote is ook aangepast. Dit keer is de afstandsbediening voor het product voorzien van een USB-C-aansluiting.

Opvallend is overigens ook dat Apple het prijskaartje omlaag heeft gehaald. Voor het standaardmodel tik je nu 129 dollar af, waar je voor het uitgebreide model 149 dollar lapt.