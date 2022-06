Hoe iPadOS 16 je iPad voorzichtig omtovert tot een MacBook

Apple gaat mogelijk veel veranderen aan iPadOS 16, waardoor de tabletervaring nog meer richting de ervaring op een laptop uitgaat. Het bedrijf uit Cupertino legt voornamelijk de nadruk op goed kunnen multitasken op de tablet. Gebruikers zouden zelfs in staat staan vensters een ander formaat mee te geven.

De meest recente iPad heeft dan misschien wel een M1-processor, maar echt optimaal benutten doet het apparaat die chipset niet. Dit komt voornamelijk door de software en de beperkingen die er nog altijd zijn, maar daar kan later dit jaar verandering in komen. Tenminste, als we Bloomberg-redacteur Mark Gurman kunnen geloven.

iPadOS op de schop?

iPadOS gaat mogelijk op de schop. Met WWDC 2022 aan de horizon is het aannemelijk dat we daar volgende week – mogelijk maandagavond al – meer over gaan horen. Op maandagavond organiseert Apple zijn jaarlijkse praatje voor ontwikkelaars. Dan kondigt het bedrijf in grote lijnen aan wat we zoal kunnen verwachten van hun besturingssystemen.

Het is volgens Gurman de bedoeling dat de iPad meer op een laptop en minder op een smartphone gaat lijken. Hij baseert zijn nieuws op basis van mensen die bekend zouden zijn met de plannen van Apple. De belangrijkste pilaar voor het vernieuwde iPadOS wordt naar verluidt multitasking.

Klachten over het oude systeem

Veel gebruikers van het huidige systeem klagen over de beperkingen op het gebied van multitasking. Daardoor kunnen ze niet altijd lekker werken op hun iPad, terwijl de hardware daar prima geschikt voor is. Dit gerucht moet dan ook voor veel mensen als muziek in de oren klinken; de vooruitzichten zien er rooskleurig uit.

In het kader van die multitasking moeten gebruikers tevens in staat zijn het formaat van de vensters te veranderen. Zo kun je veel beter zelf de indeling van je scherm en je werkflow bepalen. Daardoor kun je mogelijk meer dan twee apps naast elkaar laten draaien op iPadOS 16. Volgende week horen we dus mogelijk meer.

Bloomberg