Wil je deze zomer voor de iPhone 15 of toch de iPhone 15 Pro gaan?

Het mag geen verrassing heten dat de iPhone 15 ergens in september of oktober wordt gelanceerd. Hoe die er precies uit zal zien, is nog niet bekend, maar er zijn genoeg aanwijzingen waarom je de gewone versie beter links kunt laten liggen ten opzichte van de iPhone 15 Pro. One More Thing-redacteur Jeroen Kraak vertelt je waarom.

Ik kijk nu al uit naar de nieuwe iPhone 15 en dat heeft een aantal goede redenen. Zo is het de eerste smartphone van Apple met een USB-C-aansluiting en komt het Dynamic Island ook naar de gewone versie. Toch zijn er nog meer redenen om voor de Pro te gaan.

Ga voor de iPhone 15 Pro in plaats van de gewone versie

Maar waarom zou je de gewone iPhone 15 laten liggen voor de Pro? Hier zijn vijf redenen.

Hou er rekening mee dat onderstaande informatie is gebaseerd op een verzameling aan geruchten. Neem het dus wel met een korreltje zout.

#1 De A17-chip

Dit is misschien wel de meest logische reden om voor de iPhone 15 Pro te gaan. Sinds de iPhone 14 maakt Apple onderscheid in de chips van de toestellen. De gewone versie van de smartphone moet het doen met de chip van vorig jaar, terwijl de Pro de nieuwe versie krijgt.

Bij de iPhone 15-lijn wordt dat niet anders. Toch is er nu wel een verschil ten opzichte van vorig jaar. Apple lijkt namelijk nu voor het eerst een A-chip te maken met het nieuwe 3nm-proces. Hierdoor kan het verschil qua kracht nog groter zijn.

#2 Beter scherm

Net zoals bij de iPhone 14 heeft de 15 Pro waarschijnlijk precies hetzelfde scherm als de reguliere versie. Desondanks zijn er verschillen, zoals een hogere piekhelderheid en functies zoals always-on en Pro Motion.

Dat always-on scherm kan zelfs een nog groter verschil veroorzaken. Dat komt door de nieuwe iOS 17-functie StandBy. Hierdoor verandert jouw iPhone in een soort smart hub. Zelfs als je jouw iPhone niet actief gebruikt, kan deze relevante informatie tonen, zoals voetbalstanden en foto’s.

#3 Betere camera

Goed, dit lijkt misschien een captain obvious, maar is het niet. We weten allemaal dat de iPhone 15 Pro betere camera-optiesheeft dan de gewone versie. Zo heeft deze standaard een telefotocamera die de normale versie niet heeft. Daarnaast kun je met de gewone 15 ook niet in ProRaw fotograferen.

Maar er is een nog groter verschil en dat ligt bij de 15 Pro Max. Het duurste model van de lijn krijgt voor het eerst een periscooplens, waardoor je nog beter kunt inzoomen. De optische zoom ligt op 5 tot 6 keer en de digitale zoom kan minimaal twintig keer inzoomen.

#4 De iPhone 15 Pro is van titanium

De iPhone 14 Pro had een behuizing van roestvrij staal. Bij de 15 Pro is deze echter van titanium, iets wat we voor het eerst zagen bij de Apple Watch Ultra.

En dat titanium biedt een groot voordeel. Hoewel het iets minder sterk is dan roestvrij staal, is het nog steeds zeer stevig. Het grootste pluspunt is echter het gewicht. Titanium is wat lichter, vooral bij de iPhone 15 Pro Max, wat dus veel fijner is.

#5 Een nieuwe knop

Naast titanium krijgt de iPhone 15 Pro nog een andere update aan de buitenkant. Het lijkt erop dat Apple het design van de volumeknoppen gaat aanpassen voor de duurdere modellen.

Deze zogenaamde actieknop komt in de plaats van de mute-slide en kan verschillende functies krijgen, afhankelijk van hoe jij je iPhone gebruikt. Je zou nog steeds de stille-modus ermee aan- of uitschakelen, maar in de cameramodus zou je bijvoorbeeld kunnen schakelen tussen foto en video. Zo heeft elke app weer een andere functie waarbij die knop handig kan zijn.