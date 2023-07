Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone 15 komt in deze twee vette nieuwe kleuren

In februari ging al het gerucht dat de iPhone 15 Pro in een nieuwe, donkerrode kleur uitkomt. Dat lijkt niet de enige kleurrijke verrassing, want ook de gewone 15 krijgt een bijzonder likje verf.

Dit nieuwe gerucht komt via een account op Weibo. Die vermeldde al eerder nauwkeurig dat de iPhone 14 Pro een nieuwe diep paarse kleuroptie zou krijgen. Het account meldde ook correct dat de iPhone 14 Pro een iets aangepaste cameraflitser-uitsnijding aan de achterkant van het apparaat zou hebben.

iPhone 15 in kekke nieuwe tintjes

Apple staat erom bekend ieder jaar met in ieder geval één nieuwe kleur te komen. Zo kreeg de iPhone 8 Plus bijvoorbeeld ‘Product Red’. Daarnaast was de iPhone 5c de eerste gele iPhone en kwam hij ook in een groene kleur uit.

De nieuwe bron beschrijft de kleur van de 15 Pro als een “karmozijnrode” tint (crimson). “Het kan iets lichter zijn” dan de diep paarse kleur van de iPhone 14 Pro, maar “nog steeds erg diep”, stelt het account.

Van de groene kleur voor de iPhone 15 en iPhone 15 Plus wordt gezegd dat deze “dicht bij het groen van de iPhone 11 en 12” komt te liggen. Deze apparaten waren verkrijgbaar in een mintgroene kleur die werd stopgezet bij de iPhone 13 en keerde niet terug bij de 14.

Telefoon van titanium

Vooral de kleuropties van de iPhone 15 Pro zijn in ieder geval bijzonder interessant. Dit komt doordat de Pro volgens verschillende geruchten van titanium gemaakt zal worden. Apple gebruikt al enkele jaren titanium in de Apple Watch en biedt daardoor de ‘natuurlijke’ en de beroemde space black coatings.

Gezien de overgang naar titanium, zal Apple ook het coatingproces van het titanium materiaal moeten perfectioneren. Het bedrijf moet namelijk rekening houden met zaken als opbrengstpercentages, productietijd en kosten.

Op dit moment is dus in ieder geval deze dieprode kleur gepland voor de iPhone 15 Pro. Mooi? Lelijk? Laat het weten in de comments.