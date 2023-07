Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Maakt deze iconische functie zijn comeback op de iPhone 15?

Apple’s iPhone 15 krijgt een aantal enorm verbeterde functies, waaronder een telescopische camera. Maar komt stiekem een functie terug die we al jarenlang missen, zoals… Touch ID? Die kans is best aanwezig.

Er worden verschillende nieuwe functies en veranderingen verwacht bij de iPhone 15, waaronder een USB-C-poort in plaats van Lightning en een Dynamisch Eiland voor alle vier de modellen, niet alleen voor de Pro-versies. Maar hoe zit het met Touch ID?



Touch ID op Apple iPhone 15: we hebben je gemist

Touch ID is een functie die Apple nog steeds gebruikt op verschillende apparaten, waaronder de iPhone SE (2022) en iPads, maar lijkt te zijn overgestapt op de belangrijkste modellen met alleen Face ID.

Desondanks zijn er in de loop der jaren verschillende klaagzangen geweest om het terug te brengen. En in alle eerlijkheid werkt Face ID niet zo soepel als je denkt in slecht belichte omgevingen.

Dus krijgt de iPhone 15 of een van zijn broertjes (de iPhone 15 Plus, de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max) Touch ID?

🤞 Bepotelen? Touch ID is een beveiligingsfunctie van Apple die vingerafdrukherkenning gebruikt om iPhones en iPads te ontgrendelen en aankopen te autoriseren. Gebruikers kunnen hun vinger op de Touch ID-sensor plaatsen, die unieke biometrische gegevens vastlegt en vergelijkt om toegang te verlenen tot het apparaat of de betaling te voltooien.

Iconische manier om je telefoon te ontsluiten

Het werd voor het eerst geïntroduceerd op de iPhone 5S. Het bood een snelle en handige manier om toegang te krijgen tot het apparaat zonder een wachtwoord in te voeren. Apple is inmiddels overgestapt op Face ID, maar Touch voelt veel makkelijker.

Over het algemeen lijken mensen tevreden te zijn met Face ID, maar er zijn nog steeds verschillende Apple-apparaten die vingerafdruksensoren bevatten, met name de iPhone SE. Ontzettend handig. En nu zijn de ogen dus gericht op de iPhone 15.

Bovendien is Touch ID tot nu toe ingebouwd in knoppen. Maar het is mogelijk dat Apple de functie aanpast door een vingerafdruksensor onder het scherm van een telefoon te plaatsen, zoals we zien bij veel Android-toestellen.

Krijgt Touch ID een nieuw leven voor Apple?

Het korte antwoord is bijna zeker nee. Geen enkel recent lek wijst op de terugkeer van de functie en er is geen echt bewijs dat het eraan zit te komen voor de iPhone 15. Bovendien lijkt het erop dat Apple dit jaar een dynamisch eiland op elk model van de iPhone 15 gaat plaatsen. Het bedrijf blijft dus vasthouden aan Face ID, en Touch ID is nog steeds van de baan.

Maar hé, je weet maar nooit. Het is niet volledig onmogelijk. Er zijn bijvoorbeeld Apple-patenten voor vingerafdruksensortechnologie onder het scherm.

MacRumors dook in een onderzoek. Ming-Chi Kuo stelde daarin dat het onder het scherm zou worden geïntegreerd in een of meer iPhones die in de tweede helft van 2023 worden uitgebracht. Dus wie weet, misschien krijgen we binnenkort vingerafdrukmogelijkheden naast Face ID.

Face ID laat nog altijd te wensen over als je bijvoorbeeld een pet of bril draagt. Touch is dus meer dan welkom op een iPhone 15 om wederom een ‘nieuwe’ introductie te maken.