Werkt Touch ID niet? Zo verdwijnen je problemen als sneeuw voor de zon

Touch ID is een superhandige manier om in te loggen op je iPhone, iPad of MacBook. Over het algemeen werkt de inlogmethode zeer snel en soepel, maar soms is dit niet het geval. We leggen je uit hoe je problemen met de vingerafdrukscanner van Apple kan oplossen.

Niet iedere iPhone, iPad of MacBook beschikt over Touch ID, maar als je er wel een hebt met deze inlogmethode is het vervelend als de functie een keer niet werkt. Het is vaak lastig om de reden hiervan te achterhalen. Toch zijn er een aantal dingen die je kan proberen om de vingerafdrukscanner weer zijn werk te laten doen. We nemen het met je door.

Touch ID-problemen oplossen

Als Touch ID niet (goed) werkt op je iPhone, iPad of MacBook, kunnen de volgende tips je helpen. Draai je vinger naar links en naar rechts wanneer je hem op de vingerafdrukscanner legt. Zo weet je zeker dat het hele oppervlak van je vinger gescand wordt.

Een andere tip is om je handen schoon te maken en de Touch ID-sensor van je iPhone, iPad of MacBook schoon te maken. Het is mogelijk dat er zweet of vuil op je vingers of op de sensor zit. Dit kan het inlogproces verstoren.

Vingerafdrukken opnieuw instellen

Mogelijk is er iets niet goed gegaan met het instellen van je vingerafdruk. Er zit dan niets anders op dan het registreren van een andere vingerafdruk. Log in op je apparaat met je wachtwoord of pincode. Ga op een iPhone of iPad naar Instellingen en druk op Touch ID en toegangscode. Druk op Voeg een vingerafdruk toe en volg de stappen op het scherm.

Bij een MacBook ga je naar het Apple-menu en klik je op Systeeminstellingen. Scrol omlaag en klik op Touch ID en wachtwoord. Klik vervolgens op Voeg vingerafdruk toe en volg de instructies op het scherm.