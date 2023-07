Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

One More Deal: 15-inch M2 MacBook Air nu al goedkoper bij Amazon

Tijdens WWDC23 presenteerde Apple zijn 15-inch M2 MacBook Air. De grotere laptop is dus pas net uit. Vrij opvallend dus dat hij nu al iets goedkoper op de kop te tikken is bij Amazon.

Met de 15-inch MacBook Air hebben Apple-gebruikers eindelijk wat meer keuze. Tot nu toe was er in de Air-lijn alleen de 13-inch versie. Hoewel de 15-inch zo goed als hetzelfde is als zijn kleinere broer, zijn er toch wel een aantal verschillen dan alleen de prijs bij Amazon.

Dit is de 15-inch M2 MacBook Air

Het grootste verschil is natuurlijk de grootte van het scherm. Deze is 15-inch en dus ideaal als je onderweg aan het werk bent en geen toegang hebt tot een extra scherm. Toch is de MacBook niet veel groter omdat de schermranden vrij dun zijn. Door die grootte is het exemplaar ook wat zwaarder, maar daar heb je echt geen last van.

Een ander groot verschil zijn het aantal speakers van de 15-inch MacBook Air ten opzichte van de 13-inch versie. Nu zijn het er zes in plaats van vier. Hierdoor heb je dus nog beter geluid, vergelijkbaar met de MacBook Pro, die je natuurlijk ook op Amazon kan vinden.

Daarnaast heb je natuurlijk ook alle voordelen die je kent van de 13-inch M2 MacBook Air. Zo heeft het apparaat een batterijduur van 18 uur en onder de motorkap zit de M2-chip van Apple. Deze laptop is dus echt razendsnel.

Je betaalt nu flink minder bij Amazon

Het gebeurt niet vaak dat Apple-producten vlak na de release goedkoper zijn. Dat is bij de 15-inch MacBook Air wel het geval bij Amazon. Dat geldt voor vrijwel alle varianten van de laptop.

Het instapmodel van de 15-inch MacBook Air met 256 GB SSD en 8 GB RAM heeft een adviesprijs van 1.599 euro. Bij Amazon betaal je daar nu slechts 1.519 euro voor.

Ook het model met 512 GB is nu goedkoper bij Amazon. Voor die versie betaal je nu 1.739 euro in plaats van 1.829 euro.