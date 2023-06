Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple presenteert deze nieuwe producten tijdens Keynote WWDC23

Het WWDC23 is eindelijk los. Wij zetten voor jou alle aankondigingen van nieuwe producten op een rij. De vraag is natuurlijk wat er allemaal voorbij komt. Zien we eindelijk de nieuwe AR/VR-set Reality Pro?

We hebben er een aantal maanden op moeten wachten, maar eindelijk is er een nieuwe Apple keynote. Tijdens deze presentatie zullen de nodige nieuwe producten en diensten langskomen. Zo zien we voor het eerst iOS 17 en macOS 14. Wij nemen alles met je door.

Dit bericht wordt aangevuld