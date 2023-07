Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

13-inch M2 MacBook Air heeft nieuwe update waar Apple helemaal niets over zegt

Afgelopen maand tijdens WWDC23 onthulde Apple de nieuwe 15-inch MacBook Air M2. De laptop kreeg een speciale functie mee die niet op het 13-inch model te zien was. Daar komt nu verandering in, maar hoe kan dat precies?

De 15-inch MacBook Air M2 is letterlijk de grote broer van het 13-inch model. Bijna alles is hetzelfde. Het grootste verschil naast de grootte van het scherm is ook het aantal speakers. De 15-inch-versie heeft er meer. Ook was er een ander verschil, maar nu lijkt Apple dat alsnog te hebben aangepakt.

Bluetooth op de 13- en 15-inch MacBook Air M2

De 15-inch M2 MacBook Air had in tegenstelling tot de 13-inch-versie namelijk Bluetooth 5.3. MacRumors is erachter gekomen dat de 13-inch-versie deze nu ook heeft, terwijl hij eerder nog verkocht werd met Bluetooth 5.0. Hoe zit dat precies?

De grote vraag is hoe de 13-inch MacBook Air in één keer van 5.0 naar 5.3 is geschoten. Heeft de ondersteuning voor Bluetooth 5.3 er altijd al gezeten of worden alleen modellen die vanaf nu verkocht worden voorzien? Het lijkt namelijk wel om een hardware-upgrade te gaan.

De voordelen van de nieuwe versie

Bluetooth 5.3 heeft een aantal voordelen ten opzichte van 5.0. Het zorgt voor een energiezuinigere en betrouwbaardere verbinding. Periodic Advertising Enhancement en Encryption Size Control zorgen voor een efficiëntere manier van (beveiliging)communicatie waardoor er wordt bespaard op de batterij.

Connection Sub Rating zorgt ervoor dat de MacBook Air sneller schakelt tussen zwaar en licht gebruik, zoals bijvoorbeeld muziek luisteren en (video)bellen. Channel Classification Enhancement verbetert dan weer de verbindingssterkte en -betrouwbaarheid.

👑 Harald Blåtand Bluetooth is vernoemd naar de Deense koning Harald Blåtand, die in de 10e eeuw regeerde. Blåtand betekent letterlijk ‘Blauwtand’ in het Deens. Hij stond bekend om zijn goede communicatievaardigheden. Bluetooth werd ontwikkeld om verschillende apparaten draadloos met elkaar te laten communiceren, net zoals koning Harald dat deed met zijn rijk.

Dit klinkt misschien allemaal wat vaag, maar deze verbeteringen voor de MacBook Air M2 zijn zeker fijn, aangezien we vaak meerdere apparaten tegelijkertijd met onze MacBook Air verbinden en dus minder snelheid en energie verliezen.

Daarnaast kan deze update ook helpen om eindelijk Lossless Audio-kwaliteit via Apple Music mogelijk te maken. Al is het voor Apple misschien simpeler om betere codecs te maken voor Apple Music.