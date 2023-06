Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 iPadOS 17-features die van je iPad een MacBook maken

Apple’s iPad wordt anno 2023 door heel veel mensen gebruikt als een vervanging voor de MacBook. Of dat aan te raden is of niet laten we in het midden, maar we weten in ieder geval wel zeker dat iPadOS 17 je overstap zou kunnen stimuleren. Jeroen zet 5 functies op een rij om dat te onderbouwen.

Tijdens WWDC23 liet Apple iPadOS 17 zien, het nieuwe besturingssysteem voor de iPad. Het zit boordevol nieuwe functies. Deze helpen je ook om je iPad nog functioneler te gebruiken. Zo heb je, geheel theoretisch, geen MacBook meer nodig.

5 iPadOS 17 functies maken van iPad een MacBook

Maar welke iPadOS 17-functies maken van je iPad de ideale vervanger van je desktop? Ik neem het met je door.

#1 Verbeterde Stage Manager

Goed, Stage Manager zelf is natuurlijk niet nieuw, maar het krijgt wel twee flinke verbeteringen in iPadOS 17. In de vorige versie centreert Apple de laatst geopende app en laat de andere verdwijnen.

In de nieuwe versie kan een scherm overal geopend worden en daar blijft het ook. Dat maakt het een stuk gebruiksvriendelijker. Bovendien is er nu nog meer keuze uit de groottes van vensters, terwijl dit bij iPadOS 16 nog vrij beperkt was. Dit voelt dus nog meer als een MacBook.

#2 Safari-profielen

Safari is de ideale browser op een Apple-apparaat. Dat komt omdat Apple deze speciaal heeft ontworpen voor een iPhone, iPad of MacBook. Met de komst van profielen is het nog fijner werken. Zoals de naam al zegt, kun je verschillende profielen voor Safari maken.

Het is ideaal om zowel een profiel te maken voor werk als voor thuis, vooral als je de iPad ook gebruikt voor je persoonlijk entertainment zoals films en series. Zo lopen die twee stromen niet door elkaar en wordt het nog beter werken op de iPad als je hem als vervanger voor de MacBook wil gebruiken.

#3 Externe webcamondersteuning in iPadOS 17

iPadOS 17 maakt het mogelijk een webcam te koppelen aan je iPad Pro. Je plugt gewoon een USB-C-kabel in of je gebruikt een dongel en de webcam is klaar voor gebruik.

In de tweede beta van iPadOS 17 werkt dit alleen voor FaceTime. Toch ligt het zeker in lijn der verwachting dat Apple met een API komt voor apps als Zoom en Microsoft Teams. Zo heb je voor een vergadering met een extra webcam geen MacBook meer nodig.

#4 Notities verbeterd op iPad

Ook de Notitie-app heeft een flinke update gehad. Wellicht vraag je jezelf af waarom deze functie een MacBook kan vervangen. De app heeft een heel fijne nieuwe functie die je normaal alleen hebt op je laptop.

Met notities op je iPad is het vanaf iPadOS 17 mogelijk om PDF’s te bewerken. Je kunt ze markeren, veranderen en ondertekenen. Heel handig als je op je werk veel te maken hebt met formulieren die je moet aanpassen of ondertekenen. Bovendien is het nu ook mogelijk om notities aan elkaar te koppelen, wat dus veel overzichtelijker is.

#5 Aanpassingen aan AirDrop in iPadOS 17

AirDrop is een van de fijnste functies tussen verschillende Apple-apparaten. Je verstuurt makkelijk bestanden van je iPhone naar je MacBook.

Bij iPhone naar iPad is het niet veel anders. Het mooie is dat in iPadOS 17 dit veel sneller gaat. Bovendien krijg je ook een animatie te zien die niet in de weg zit bij je activiteiten.