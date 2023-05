Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Final Cut Pro en Logic Pro vinden hun weg naar de iPad

Het is een geweldige dag voor Apple’s pro-apps team! Apple heeft zojuist aangekondigd dat Final Cut Pro en Logic Pro eindelijk officieel naar de iPad komen. Voorheen waren Final Cut Pro en Logic Pro uitsluitend beschikbaar op de Mac. Met de release van deze apps op de iPad kunnen gebruikers onderweg hun creativiteit loslaten op professioneel niveau.

Volgens Bob Borchers, vice-president van Worldwide Product Marketing bij Apple, bieden Final Cut Pro en Logic Pro voor iPad een krachtige en intuĆÆtieve set van tools, ontworpen voor de draagbaarheid, prestaties en touch-first interface van de iPad. Beide apps zijn vanaf 23 mei beschikbaar op de iPad en zullen gebruikmaken van een abonnementsprijs.

iMovie maakt op de iPad ruimte voor Final Cut Pro

Voorheen bood Apple alleen iPad-versies van iMovie en GarageBand, maar deze tools waren niet te vergelijken met de professionele Mac-versies. In plaats daarvan moesten iPad-gebruikers gebruikmaken van apps van derden voor het bewerken van video en audio.

Final Cut Pro voor iPad maakt gebruik van multi-touch, Apple Pencil en nog veel meer. De app biedt een geheel nieuwe touch-interface en intuĆÆtieve tools, ontworpen om nieuwe workflows te ontgrendelen voor videomakers. Een nieuwe jog wheel maakt het bewerkingsproces eenvoudiger dan ooit tevoren en stelt gebruikers in staat om op volledig nieuwe manieren met content te interacteren.

Met Live Drawing kunnen gebruikers direct op video-inhoud tekenen en schrijven met Apple Pencil. Op de iPad Pro met M2 kan Apple Pencil hover worden gebruikt om snel door beeldmateriaal te navigeren en een voorvertoning te bekijken zonder het scherm aan te raken.

Creators kunnen ook hun workflow versnellen door een Magic Keyboard of Smart Keyboard Folio toe te voegen om sneltoetsen te gebruiken. Creators kunnen verbluffende HDR-video bekijken en bewerken en kleurgradaties nauwkeurig toepassen met Reference Mode.

Logic Pro als prachtig alternatief voor GarageBand

Logic Pro voor iPad combineert de kracht van Logic Pro met de draagbaarheid van de iPad, waardoor een professionele alles-in-Ć©Ć©n muziekcreatie-app ontstaat. Met Multi-Touch-gestures kunnen muziekmakers software-instrumenten bespelen en op natuurlijke wijze interactie hebben met bedieningselementen. Plug-in Tiles zetten de meest bruikbare bedieningselementen binnen handbereik, waardoor het gemakkelijk is om snel geluiden te vormen.

Met de ingebouwde microfoons op de iPad kunnen gebruikers spraak- of instrumentopnamen maken en met vijf studio-kwaliteit microfoons op de iPad Pro kunnen gebruikers bijna elke ruimte omtoveren tot een opnamestudio.

Gebruikers kunnen ook precisiebewerkingen maken en gedetailleerde track-automatisering tekenen met Apple Pencil en een Smart Keyboard Folio of Magic Keyboard aansluiten om sneltoetsen te gebruiken die de productie versnellen.

De prijs voor iPad-gebruikers voor zowel Final Cut Pro als Logic Pro bedraagt 4,99 dollar per maand of 49,99 dollar per jaar per app. Apple biedt ook een gratis proef