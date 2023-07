Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple geeft je flink meer geld voor je oude iPhone

Heb je een oude iPhone en wil je een nieuwe? Dan kun je hem gewoon inruilen bij Apple. Je krijgt dan korting op je nieuwe product. Het bedrijf geeft je nu nog meer geld terug.

Een nieuwe iPhone is zeker niet goedkoop. Als je desondanks toch wilt upgraden, kun je de pijn in je portemonnee iets verzachten door een ouder model in te ruilen. Wellicht is dit het ideale moment, aangezien Apple de inruilprijzen heeft verhoogd.

Meer geld terug voor je iPhone

Apple speelt regelmatig met de inruilprijzen voor de iPhone. Wellicht denk je dat het alleen maar minder wordt, maar nu is het tegendeel waar. Apple verhoogt de inruilprijzen en niet een klein beetje ook.

Je krijgt nu meer geld terug als je een van de iPhone 13-modellen inlevert. Het toestel met de grootste toename, is de 13 Pro Max. Eerst kreeg je daar maximaal 650 euro voor terug, maar nu is dat 760 euro. Voor de 13 Pro is dat nu 680 euro, wat eerst 575 euro was. De 13 staat nu op een maximum van 510, wat eerst nog 460 euro was. De mini neemt met 40 euro toe tot 410 euro als maximum.

De iPhone 12 heeft wat kleinere toenames. Toch is daar wel iets opvallends te zien. Voor de 12 mini krijg je namelijk minder geld terug. Dat was eerst tot 280 euro, maar dat is nu nog maar een maximum van 270 euro. De prijs van de SE van de tweede generatie gaat ook omlaag. Daar krijg je met een inruilprijs van 110 euro 5 euro minder.

De oudste telefoon die je kunt inleveren

Wat interessant is om te zien, is dat ook de inruilprijs van de iPhone 7 omhoog is gegaan. Dit is de oudste telefoon bij Apple die je nog kunt inleveren. Eerst kreeg je er 35 euro voor, maar dat is nu 45 euro.

Het inruilen van een nieuwe iPhone is een manier om nog geld terug te krijgen voor je oude telefoon. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je iPhone zelf te verkopen via bijvoorbeeld Marktplaats. Je kunt ook wachten met inruilen totdat de iPhone 15 uitkomt.