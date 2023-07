Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Grote zorgen iPhone 15 Pro beïnvloedt ook de iPhone 16

Er komt waarschijnlijk een hogere prijs voor de Apple iPhone 15 Pro Max en de iPhone 16 gaat een aantal belangrijke features missen. Zo klinken geruchten uit betrouwbare bronnen. Maar hoeveel duurder wordt de iPhone 15 Pro Max dan? En wat moeten we missen aan de iPhone 16?

Naar nieuwe geruchten verwachten we dat de Apple iPhone 15 Pro Max duurder wordt dan de iPhone 14 Pro Max, die op dit moment officieel zo’n 1.476 euro kost. Voor het luxemodel betaal je 2.126 euro, kdan krijg je een opslag van 1TB. Oh én moeten we dan straks features gaan missen op de iPhone 16? De geruchten rijzen de pan uit, want de knoppen op iPhone 16 schijnen te sneuvelen.

iPhone 15 en iPhone 16 schitteren op discutabele wijze

Analyst Jeff Pu van Haitong International Securities stelt na onderzoek echter dat de 15 Pro Max zelfs duurder wordt. Details waarom dat zo is worden niet verklapt, maar het is eerlijk gezegd niet verwonderlijk.

Het is echter opmerkelijk dat dezelfde bron stelde dat beide Pro-modellen meer kosten dan hun voorgangers. Daarbij werd specifiek de nadruk gelegd op de Apple iPhone 15 Pro Max. De hogere prijs voor de normale iPhone 15-schatting wordt niet gesteld. Maar ga maar vast sparen.

Legt Apple zijn kaarten op tafel?

Als er inderdaad een prijsstijging plaatsvindt, dan zou dat volgens MacRumors te maken kunnen hebben met de geruchten over een periscoopcamera. Deze camera zou exclusief kunnen zijn voor de Apple iPhone 15 Pro Max en een groter zoombereik bieden dan de standaardtelefotocamera.

Bij de iPhone 15 Pro rekenen ze daar al op. Hoewel de meeste geruchten beweren dat we pas bij de iPhone 16-reeks een periscoopcamera op een iPhone zullen zien.

iPhone 16 krijgt geen knoppen

PU zet geen zoden aan de dijk. Hij heeft ook wat licht geworpen op de Apple iPhone 16 Pro. Hij beweert (opnieuw) dat er nu een ‘kleine’ kans is dat deze telefoon en de iPhone 16 Pro Max solide-state volumeknoppen en dempingsknoppen hebben. Dat is an sich geen verrassing.

Oorspronkelijk werd deze functie (knoppen bewegen niet en in plaats daarvan geven ze haptische feedback) aangekondigd voor dit model. Wanneer erop wordt gedrukt bij de 15 Pro en Pro Max zou dat dingen in werken moeten zetten. Er werden echter meldingen gedaan dat door technische problemen dat het niet op tijd klaar is.

Vooralsnog zijn de ogen in ieder geval gericht op de iPhone 15, 15 Pro en de 15 Pro Max die we over twee maanden verwelkomen, en dan rustig wachten tot volgend jaar voor de iPhone 16.