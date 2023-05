Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom de iPhone 16 volgend jaar groter wordt

De iPhone heeft al vier generaties lang dezelfde afmeting. Dat gaat aankomend najaar veranderen. Zowel de gewone iPhone 16-modellen als de Pro’s worden groter.

Het is al jaren een trend in de smartphonewereld: telefoons worden alsmaar groter. Waar de eerste iPhone nog makkelijk in je hand paste, schiet de 14 een paar centimeter uit je hand. Bij de Pro Max is dat nog een tandje erger. De iPhone 16-modellen worden straks zelfs nog groter.

De iPhone 16 wordt groter

Waarschijnlijk denk je dat die verandering te maken heeft met het scherm, maar niets is minder waar. Dat heeft er namelijk helemaal niets mee te maken. De grote reden – nou ja 2/3 grote redenen – zitten aan de achterkant. Het gaat allemaal om de camera.

Apple wil grotere camera’s in de iPhone 16-modellen stoppen en moet daarvoor het frame aanpassen. Dat heeft voor een deel te maken met de periscoop die naar de 15 Pro Max komt. Door deze feature heb je zes keer optische zoom in plaats van drie keer. Apple wil volgens bronnen die functie een jaar later naar de gewone 16 Pro brengen.

Een andere reden voor de grotere camera is de nieuwe sensor die de iPhone 16 Pro Max krijgt. Deze is 1/1.28-inch in plaats van de huidige 1/1.14-inch. Dit nieuws is afkomstig van de doorgaans betrouwbare Mark Gurman.

Van grotere camera naar groter scherm

Het grote voordeel hieraan is dat je scherm dus ook meteen groter wordt, want Apple zou wel gek zijn als het een grotere notch gaat invoegen. Volgens de berichtgeving worden de afmetingen van de iPhone 16 (Pro) en Pro Max respectievelijk 6.3 en 6.9-inch. Nu zijn de iPhones nog 6.1 en 6.7-inch.

Met de grotere afmetingen zouden wij graag weer de iPhone mini terugzien. De eerste versie had natuurlijk een mindere batterijduur, maar deze werd aanzienlijk beter bij de tweede versie. Sowieso is een kleinere iPhone handig om overal mee naartoe te nemen.