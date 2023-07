Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Maps versus Google Maps: welke navigatie-app is beter?

iPhone-gebruikers hebben een bepaalde luxe. Ze kunnen zowel Google Maps als Apple Maps gebruiken. OMT-redacteur Dennis Mons gebruikt beiden, maar welke is eigenlijk beter? Hij legt even een aantal voor- en nadelen van de apps naast elkaar.

In alle eerlijkheid gebruik ik zowel Google Maps als Apple Maps op mijn iPhone. Beiden hebben namelijk features die bij de ene dienst fijner zijn dan bij de ander. Maar welke geniet de voorkeur?



Google Maps versus Apple Maps is een lastig debat

In dit geval gaat adagium ‘appels met peren vergelijken’ niet op. Het zijn diensten/apps die ongeveer hetzelfde doen. Ondanks een belabberde start van Apple Maps kan het zich nu uitstekend meten met de concurrent. Maar wat is nu fijner om te gebruiken? Hier vijf punten waarom de ene wel en de andere niet beter is.

#1 Google Maps vs. Apple Maps: beschikbaarheid

Net als de meeste Apple-services is Apple Maps exclusief voor z’n eigen apparaten. Ze noemen het niet voor niets een ecosysteem. Dat betekent dat iedereen die geen gebruikmaakt van een iPhone, Mac of een ander apparaat van Apple, geen toegang heeft tot Apple Maps.

Google Maps daarentegen is het tegenovergestelde en is beschikbaar op bijna elk apparaat dat er is. Android, Windows, iPhone, Mac, zelfs Apple’s CarPlay. Mocht je ooit een nieuw apparaat hebben en behoefte hebben aan navigatie, dan is Google Maps handig en fijn.

Als je inlogt met je Google-account, worden automatisch al je gegevens gesynchroniseerd, inclusief je reisgeschiedenis en favoriete locaties. Kind kan de was doen.

Hoewel Apple veel apparaten heeft waarop Apple Maps beschikbaar is, is het niet genoeg om de beschikbaarheid van Google te verslaan. De diversiteit van het platform zorgt ervoor dat het een eerste keuze is.

Winnaar: Google Maps

#2 Google Maps vs. Apple Maps: interface

Na enkele jaren van verbetering (vooral bij Apple) bieden zowel Apple Maps als Google Maps een gefocuste interface die gemakkelijk te gebruiken is. Dat gezegd hebbende, is de manier waarop ze informatie presenteren behoorlijk verschillend.

Apple Maps heeft een zeer eenvoudige benadering, met een interface waarin vrijwel alles op één plek wordt gehouden. Recente zoekgeschiedenis, opgeslagen locaties en informatie over bedrijven en plaatsen zijn te vinden wanneer je de zoekbalk uitklapt. Belangrijk is dat de zoekbalk op zijn plek blijft staan ​​totdat je op een plaats klikt en als je er vanaf wilt, hoef je alleen maar op de X-knop in de hoek te tikken. Het ‘verstopt’ dus randzaken, tenzij je het écht nodig hebt.

Aan de andere kant heeft Google overal knoppen en werkbalken. Bovenaan het scherm van je telefoon bevindt zich de zoekbalk, waarin ook accountinformatie staat en die wederom boven speciale knoppen staat voor het vinden van voorzieningen. Dus als je snel een restaurant, benzinestation of zelfs oplaadpunt wilt vinden, is dat erg handig.

Ook is er onderaan het scherm een ​​menu waarmee je toegang hebt tot de functies Explore en Commute, opgeslagen locaties, lokaal nieuws en de optie om bij te dragen aan de kaartendatabase van Google. Al deze dingen verdwijnen trouwens als je in het midden van het scherm tikt, dan verdwijnt het leeuwendeel als sneeuw voor de zon. Het blijft echter soms een wirwar aan informatie.

Winnaar: Apple Maps

#3 Google Maps vs. Apple Maps: kaartontwerp

Net zoals de interface heeft Apple Maps gekozen voor een meer minimalistische benadering voor de kaart an sich. Hoewel het veel informatie tot zijn beschikking heeft, laat Apple Maps je eigenlijk niet veel zien tenzij je volledig inzoomt. Daarentegen toont Google meer informatie wanneer je verder inzoomt, maar het toont veel van die informatie veel eerder dan Apple Maps.

Hoe dan ook tonen beiden altijd de essentiële elementen, ongeacht hoe je de kaart bekijkt. Wegen, locaties, bezienswaardigheden, het is prima te vinden. Het enige echte verschil is hoeveel overbodige informatie er wordt weergegeven in Google Maps, waaronder bedrijven, kleinere wegnamen… nutteloze informatie dus. En dat is alleen maar verwarrend.

Google Maps is ook begonnen met het toevoegen van meer over het algemeen overbodige, maar soms nog steeds wél nuttige details, zoals stopborden, zebrapaden, enzovoort. Sinds iOS 15 is Apple ook begonnen met het toevoegen van deze informatie, met afslagstroken, bus- en taxibanen en zebrapaden. Het bevat ook informatie over complexe snelwegknooppunten, iets wat Google Maps al enige tijd heeft.

Beide apps hebben de informatie die je nodig hebt, maar de minder-is-meer benadering van Apple Maps maakt het prettiger als je autorijdt of fietst. De bulk aan informatie van Google Maps kan afleidend zijn, en dat is het laatste wat je nodig hebt als je verdwaald bent en moeite hebt om jezelf te oriënteren.

Winnaar: Apple Maps

#4 Met je digitale navigatie op straat wandelen

Street View van Google, en Look Around van Apple is voor mij een ‘guilty pleasure’. Veelal heb ik bijvoorbeeld een serie gekeken en werd ik benieuwd naar de locatie óp locatie. De serie Fargo, maar ook de reality-serie Deadliest Catch, zijn daar een goed voorbeeld van. Ik wilde weten wat daar te beleven is. Wat zijn de lokale restaurants en kroegen? Is er een zwembad? Maar goed, dat terzijde.

Google’s Street View bestaat al sinds 2007 en in de afgelopen 14 jaar is het over de hele wereld uitgebreid. Niet overal trouwens, want grote delen van landen zoals Duitsland en Zuid-Korea hebben geen Street View. Hetzelfde geldt ook voor het vasteland van China. Het moge duidelijk zijn waarom. Toch is het op veel plaatsen beschikbaar, en dat is ook handig als je op een trip bent.

Een extra voordeel van Google Maps is Live View-navigatie, waarbij AR wordt gebruikt om aanwijzingen weer te geven op basis van wat je telefoon ziet. Dit helpt je om effectiever te navigeren. Live View zal ook in de nabije toekomst upgrades krijgen, wat nog meer waarde aan deze modus zal toevoegen. Hiermee kan je bedrijfsinformatie en drukte zien, en de mogelijkheid om te zoeken naar specifieke diensten of locaties.

Uiteindelijk zal Google’s ‘Immersive View’ je in staat stellen om het interieur van een bedrijf of locatie vanaf je telefoon te bekijken. Maar tot nu toe is deze functie nog officieel ‘binnenkort beschikbaar’.

Apple Tower Theatre in Look Around.

Kijk om je heen met Apple’s Look Around

Het equivalent van Apple Maps heet dus ‘Look Around’ en is pas eind 2019 gelanceerd, dus het is nog lang niet zo uitgebreid. Als je Look Around gebruikt, merk je al snel dat zeker niet alle locaties zo gedetailleerd in beeld worden gebracht.

Met de lancering van iOS 15 introduceerde Apple ook AR, waarmee gebruikers hun iPhones kunnen optillen om nabijgelegen gebouwen te scannen en precies te bepalen waar je bent. Daarnaast laat het je zien waar je naartoe moet gaan in de echte wereld.

Google Maps en Apple Maps zijn dus vrijwel identiek wat dit betreft. Edoch, Google Maps wint nog steeds vanwege zijn voorsprong en het grote aantal locaties dat het heeft. Maar verwacht niet dat Apple Maps lang aan de zijlijn blijft staan. Wellicht is het de haas versus het schildpad, want zeker met de ontwikkeling van Apple Vision Pro verwachten we grote stappen qua AR.

Winnaar: Google Maps

#5 Met je fikken van het stuur?

Menig autobestuurder moet erkennen dat het bijzonder gevaarlijk is om te gaan pielen met je navigatie terwijl je rijdt. Dus welke app werkt wat dat betreft het prettigste zonder je handen te gebruiken?

Beide diensten hebben (natuurlijk) hands-free. Apple Maps is verbonden met Siri die (tot op zekere hoogte) zijn/haar best doet om je op weg te helpen. Zelfs Google Maps kan je gebruiken met behulp van Siri. Maar dan moet je wel specifiek zeggen dat je Google Maps wilt gebruiken in plaats van Apple Maps.

Enig nadeel van Apple Maps is dat er veel fietsroutes en tijden missen. Als ik van Hoorn naar Amsterdam wil fietsen (like never), heeft het geen idee hoe ik moet rijden en hoever dat is. Wat dat betreft heeft Apple nog wel een appeltje te schillen.

Winnaar: Google Maps

Al met al is het een nek-aan-nek-race. Ik ben zelf ontzettend gewend geraakt aan Apple Kaarten (zoals het hier in Nederland heet), en geniet het dus mijn voorkeur, ondanks het feit dat Google uitblinkt op een aantal punten. Maar laten we heel eerlijk zijn: wij iPhone-gebruikers hebben de luxe om beiden te gebruiken. Welke navigatie-app gebruik jij het liefst?