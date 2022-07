Apple Maps werkt aan nieuwe functie speciaal voor elektrische fietsen

Apple Maps heeft de laatste jaren heel wat slagen gemaakt om de Google Maps-app te evenaren, maar nu kan het de app voorbijgaan. De kaartenapplicatie van Apple krijgt mogelijk in de toekomst ondersteuning voor fietsroutes voor e-bikes. Google biedt die optie momenteel niet aan, maar ook dat kan veranderen, natuurlijk.

De Maps-app van Apple heeft de opties nu ook nog niet, maar in de code van de applicatie zijn wel verwijzingen naar die functies gevonden. In de code staan termen als ‘e-bike’, gekoppeld aan routes en ETA’s voor de mensen die ze gebruiken. ETA staat voor estimated time of arrival, oftewel de verwachte aankomsttijd.

Apple Maps voor elektrische fietsen

Uit diezelfde code blijkt tevens dat de functie nog lang niet geschikt is voor publicatie. Het kan dus nog wel even duren voordat we Apple Maps opstarten wanneer we op een e-bike rondrijden. Het is op dit moment niet duidelijk hoe ver Apple precies is met het testen van de functie, dus we moeten wat geduld opbrengen.



Apple is working on e-bike routing in Apple Maps. "Optimize routes and ETAs for powered bicycles. pic.twitter.com/0oBdf5CCBH — Steve Moser (@SteveMoser) June 22, 2022

Daarnaast weten we nog niet in hoeverre de route voor een e-bike afwijkt van de route voor een gewone fiets. Het kan zijn dat Apple Maps voorkomt dat je over ruig terrein heengaat met je elektrische fiets of dat je wat meer heuvels meepakt. Maar dat is allemaal speculatie; Apple maakte hier niets over bekend.

Handige functie voor kaarten-apps

Dat er code gevonden is naar een dergelijke functie, betekent niet dat die optie daadwerkelijk toegevoegd wordt. Het kan altijd zijn dat Apple, of welke software-ontwikkelaar dan ook, wat voorbereidingen treft om dingen te testen. Maar vervolgens is het altijd afwachten wat er daarna mee gebeurt.

Opties voor e-bikes lijken ons in elk geval meer dan welkom. Helemaal wanneer de benzineprijzen hoog blijven; mensen gaan dan toch naar alternatieve vervoersmiddelen zoeken. E-bikes kunnen zo’n alternatief bieden, in elk geval voor relatief korte afstanden. Dan is support van de tech-wereld mooi meegenomen.

