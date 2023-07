Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Wordt met deze nieuwe kleur de Apple iPhone 15 een regenboog?

We kruipen langzaam richting de release van de iPhone 15. En zoals het er naar uitziet, hebben we de keuze te over nu geruchten stellen dat er een derde nieuwe kleur komt. Eerder deze week kwamen de donker rode kleur en groen al voorbij.

Space Grey: het is zo’n beetje de standaard kleur voor een iPhone of zelfs iPad en Mac. Maar Apple maakt er een sport van om bij elke nieuwe iPhone release een nieuwe kleur te introduceren. En voor de iPhone 15 zijn het waarschijnlijk nu drie nieuwe kleuren.

De iPhone 15 wordt sprankelend

Eerder deze maand waren er al geruchten dat de 15 een intrigerende rode en groene versie krijgt. Daar komt nu een kek nieuw kleurtje bij.

Het lijkt erop dat de aankomende iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max modellen van Apple verkrijgbaar zullen zijn in een “unieke donkerblauwe kleur met een grijze tint”. Deze kleur is vergelijkbaar met de blauwe tint die ook de iPhone 12 Pro had.

Dit komt van doorgewinterde tipgever Unknownz21 en is naar verluidt gebaseerd op informatie vanuit Apple zelf. De nieuwe tint is ontworpen in combinatie met de geruchten over een upgrade van de materiaalkeuze naar titanium dit jaar.

Volgens de gelekte informatie zal de nieuwe blauwe kleur “een geborstelde afwerking hebben die anders is dan het roestvrij staal dat Apple in het verleden heeft gebruikt”. Zoals we eerder hebben gemeld, kan de overstap naar titanium voor de Pro-modellen betekenen dat de toestellen lichter worden.

Flink duurdere iPhone

Vanwege de beslissing om titanium te gebruiken, wordt de iPhone 15 waarschijnlijk duurder dan zijn voorganger. Volgens recente geruchten wordt verwacht dat de Apple iPhone 15 Pro Max duurder wordt dan de iPhone 14 Pro Max.

Dat toestel is op dit moment officieel verkrijgbaar voor ongeveer 1.476 euro. Voor het meest uitgebreide model betaal je 2.126 euro en krijg je een opslag van 1TB. Echter, roept dit de vraag op of we in de toekomst functies zullen missen op de iPhone 16. De geruchtenmolen draait op volle toeren, aangezien het lijkt dat de knoppen op de iPhone 16 verdwijnen.

Al met al kunnen we er vanuit gaan dat de iPhone 15 weer de overtreffende trap wordt in vergelijking met de voorganger (hopelijk meer nog dan de 14 ten opzichte van de 13). Nog even twee maanden geduld, maar we zijn benieuwd of Tim Cook nog een One More Thing heeft.