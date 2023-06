Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Philips Hue-alternatief Wiz komt met vier nieuwe lampen

Een smart home begint vaak met slimme verlichting. Veel mensen kiezen voor Philips Hue, omdat het fantastisch werkt. Toch zijn die lampen behoorlijk prijzig. Wiz is het ideale alternatief.

Philips Hue en Wiz hebben een groot ding met elkaar gemeen: ze zijn allebei eigendom van moederbedrijf Signify. Wiz is daarmee het ideale alternatief als je wat minder wil besteden, maar toch kwaliteit verwacht. Het merk heeft nu vier nieuwe lampen voor in en om je huis.

De nieuwe slimme verlichting van het Philips Hue-alternatief Wiz

Wij vertellen je wat meer over de drie nieuwe lampen van Wiz, zodat jij kunt beslissen of het de juiste keuze voor je is.

#1 Full color filament

De nieuwe full color filamentlamp van Wiz heeft een echte retrolook. Deze lijkt namelijk op een gloeilamp en is daarmee een mooi alternatief voor Philips Hue. Deze dimbare transparante lamp laat je elke kleur kiezen, of het nu warm licht is of zwoel paars. Hij is verkrijgbaar in drie vormen: peer, edison en globe.

De lamp bestuur je makkelijk met de Wiz-app, een afstandsbediening of gewoon je eigen stem. De prijzen van de lamp variëren. Voor een standaard peervorm betaal je 29,99 euro, edison kost 32,99 euro en globe kost 34,99 euro.

#2 Wiz Neon flex lichtstrip

Ben je een echte creatieveling? Dan is de Wiz neon flex lichtstrip echt iets voor jou. Deze drie meter lange lichtstrip is een concurrent van de Philips Hue lightstrip en is eenvoudig te buigen in de vorm die jij wilt. Of je nu een ster, muzieknoot of gewoon de eerste letter van je naam wilt, alles is mogelijk.

Je bevestigt hem eenvoudig aan de muur met de meegeleverde bevestigingsbeugels. Je kunt kiezen uit 1 van de 16 miljoen kleuren en lichtscènes. De lichtstrip kost 99,99 euro.

#3 SuperSlim plafondarmatuur als Philips Hue-alternatief

Eerder deze week zagen we al de speciale Philips Hue plafondlampen die eraan komen, en nu is het de beurt aan Wiz. De lamp van het laatstgenoemde merk ziet er net wat minder traditioneel uit en past prima in een moderne woning dankzij het strakke ontwerp.

Wiz heeft twee verschillende modellen in de aanbieding. Het 22W-model kost 129,99 euro en het 32W-model heeft een prijs van 169,99 euro.

#4 Elpas tuinpaal

Maar Wiz hoef je niet alleen in je huis te gebruiken. Net zoals Philips Hue heeft het merk ook lampen voor buiten. De nieuwste is de speciale Elpas tuinpaal. Deze biedt veel kleuren voor alle buitengelegenheden en is bovendien weerbestendig. De installatie is eenvoudig. Je hoeft hem alleen maar aan te sluiten.

Eenmaal geïnstalleerd kun je spelen met de miljoenen kleuren en verschillende dynamische lichtscènes. De starterkit kost 144,99 euro en de uitbreidingsset kost 114,99 euro.