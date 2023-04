Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Philips Hue de koning van slimme lampen, maar waarom is dat zo?

Wie slimme verlichting in huis wil hebben komt waarschijnlijk al snel bij Philips Hue uit. Niet vanwege het feit dat de lampen betaalbaar zijn, wel vanwege de kwaliteit. Maar waarom zijn we er eigenlijk zo ontzettend gek op?

Ondanks het feit dat er tegenwoordig talloze aanbieders zijn zoals WiZ en het veel goedkopere Tuya, kiezen ontzettend veel consumenten toch voor de slimme verlichting van Philips Hue. Is dat terecht?

Philips Hue is één van de giganten

De markt voor slimme verlichting was in 2020 goed voor een omzet van ruim elf miljard dollar. De grote jongens zijn daar voor een flink deel verantwoordelijk voor. Dan hebben we het over spelers als Schneider Electric SA, Cisco Systems Inc., Honeywell Inc., Eaton en Signify Holding (Philips dus.)

Philips Hue werd in 2012 gelanceerd door Philips Lighting (nu Signify) als slimme verlichting voor in huis. Het systeem werd ontwikkeld in samenwerking met de ZigBee Alliance en bestaat uit draadloze LED-lampen die bediend worden door een app op smartphone of tablet.

Hue is inmiddels uitgegroeid tot een van de meest populaire slimme verlichtingssystemen ter wereld, met miljoenen verkochte exemplaren en een trouwe fanbase van gebruikers.

Een van de belangrijkste redenen voor het succes van Philips Hue is de toenemende populariteit van slimme apparaten en het Internet of Things. Steeds meer mensen willen hun huis automatiseren en op afstand kunnen bedienen. Philips Hue speelt slim in op deze trend.

🐝 Wat is Zigbee? Zigbee is een draadloos protocol voor het Internet of Things (IoT) en wordt gebruikt voor de communicatie tussen apparaten in slimme huizen en andere toepassingen. De Zigbee Alliance werkt samen met meer dan 400 bedrijven om de interoperabiliteit van Zigbee-apparaten te verbeteren en de groei van de IoT-markt te stimuleren.

Een andere belangrijke factor is de kwaliteit van het product zelf. Philips is een gerenommeerd merk op het gebied van verlichting, en Hue is ontwikkeld met hoogwaardige componenten en materialen. De LED-lampen zijn energiezuinig en gaan lang mee. Daarnaast zijn de accessoires ontworpen voor gebruiksgemak.

Overal op aan te sluiten

Daar komt ook nog eens bij kijken dat het een kwaliteitsproduct is. Uit eigen ervaring (we hebben onder andere de Lightstrip en de A60-E27 getest) weten we hoe kinderlijk eenvoudig het is om alles aan te sluiten.

Daarnaast heeft Philips Hue een uitgebreid ecosysteem van apparaten die je kan gebruiken. Dat is bij sommige concurrenten zeker niet het geval. Hue werkt uitstekend samen met diensten zoals Google Home, Amazon Alexa en Apple HomeKit.

Het koppelen van de verlichting in automatiseringen is dan ook doodeenvoudig. Dat is bij sommige goedkopere aanbieders soms niet mogelijk of veel beperkter.

De grootste kritiek is overigens wel dat het simpelweg veel te duur is voor veel mensen. In het goedkopere segment komen er steeds meer concurrenten bij die een vergelijkbare service en product bieden.

Slimme jongens daar bij Philips Hue

Maar waarom Hue als een pijl ging kwam ook door verdomd goede marketing. Het bedrijf bombardeerde ons met talloze online advertenties en tv-reclames. Daarnaast sloot Philips ook veel sponsorships met evenementen en maakte deals met influencers. Hierdoor werd het merk al zeer snel enorm bekend.

Al met al kunnen we dus stellen dat Philips Hue niet alleen een merk is waar mensen in vertrouwen, maar ook nog eens heel hip is. En dat is zijn gewicht ook in goud waard.

Heb je Philips Hue in huis, of overweeg je het? Laat het ons weten in de comments.