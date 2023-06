Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 redenen waarom de Mac een betere optie is dan een Windows

De eeuwenoude strijd tussen Mac en Windows is voorlopig nog niet gestreden, maar we kunnen wel met gemak 5 redenen opnoemen waarom Apple toch echt wel de betere kaarten in handen heeft.

Beide apparaten hebben hun eigen unieke voor- en nadelen. Uiteraard is het ook een kwestie van smaak, welke van de twee jouw voorkeur heeft. Er zijn echter een aantal punten waarop een Mac duidelijk een voorsprong heeft op Windows.

5 dingen die Mac beter doet dan Windows

Tijd om die punten eens met je door te nemen!

#1 Bouwkwaliteit

Hoewel er ook zeker uitzonderingen zijn op de regel, is de bouwkwaliteit van een Mac over het algemeen beter dan bij Windows-pc’s. Apple doet het vaak ook wat beter op het gebied van de batterijduur. Wel zo belangrijk als je uren achter elkaar werk wil verrichten.

#2 Besturingssysteem van de Mac

Het is misschien even wennen als je overstapt van Windows naar macOS, maar het besturingssysteem van Macs en MacBooks zijn erg veilig en bovendien stabiel. Apple houdt namelijk zelf de controle over de hardware ├ęn de software. Alles is op elkaar afgestemd voor de beste prestaties. Dat is bij Windows vaak wel anders.

#3 Interface van de Mac

Het besturingssysteem van je Mac heeft ook nog eens een eenvoudige, duidelijke en intu├»tieve interface. Het voelt allemaal wat meer gestroomlijnd dan bij Windows. Bovendien is de Spotlight-functie vele malen effici├źnter dan de zoekbalk van Windows. Als je ooit Spotlight hebt gebruikt, is het verdomd lastig om terug te gaan naar Windows.

#4 Ecosysteem van Apple

Je kunt vinden van Apple wat je wil, maar het ecosysteem zit echt perfect in elkaar. Welke Apple-apparaten je ook hebt, ze kunnen allemaal met elkaar communiceren zonder al te veel problemen. Het synchroniseren of overzetten van bestanden en gegevens werkt bovendien naadloos. Begin je met werken op je Mac, dan kun je dit naadloos voortzetten op je iPhone of iPad (en vice versa). Ideaal!

#5 Software

Op een Mac of MacBook kun je heel wat software vinden die enkel en alleen op een Apple-apparaat beschikbaar zijn. Denk maar aan uitstekende apps zoals Final Cut Pro, GarageBand en iMovie. Daarnaast heeft macOS een kneiterhandige Preview-app, waardoor je een hoop verschillende bestanden eenvoudig kunt openen, van afbeeldingen tot PDF-bestanden.