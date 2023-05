Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 verbeteringen die de veelbesproken nieuwe iMac echt kan gebruiken

Als er een vleugje waarheidsserum in de geruchtenmolen is gedaan, dan komt er later dit jaar een gloednieuwe iMac aan! Er zijn echter een aantal dingen die echt wel verbeterd mogen worden in deze aankomende all-in-one-pc van Apple.

Apple kondigt niet vaak producten aan voordat ze verschijnen, dus officieel weten we nog van niets. Maar als we Bloomberg-journalist Mark Gurman mogen geloven, komt er in de tweede helft van 2023 een nieuw iMac-model mét een M3-soc onder de motorkap. Hopelijk zien we de volgende verbeteringen terug.

iMac 2023: upgrades waar we op hopen

Er zijn een aantal upgrades waar we naar uitkijken. Hier komen ze.

#1 Meer poorten

All-in-one-pc’s zijn ontworpen om minimalistisch te zijn, maar Apple is daar met het gebrek aan poorten misschien een beetje in doorgeslagen. Het instapmodel van de 24-inch iMac uit 2021 heeft slechts twee Thunderbolt 3-poorten.

Hoewel er bij de duurdere modellen nog twee USB-C-aansluitingen bijkomen, is het wat aan de lage kant voor iedereen die het apparaat voor creatieve doeleinden of werk wil gebruiken. Meer poorten graag!

#2 In hoogte verstelbaar

Door middel van een USB-hub zijn er extra poorten bij te creëren, maar waar je als consument niet zo veel aan kunt veranderen is de ergonomie van de iMac. Het scherm van de 2021-versie kan wel kantelen, maar daar is het ook wel mee gezegd.

We zien graag de mogelijkheid om de hoogte aan te passen zonder een stapel boeken te hoeven gebruiken. Ook ontbreekt de optie om het scherm horizontaal te draaien en dat is wat ons betreft een groot gemis. Apple, luister je mee?

#3 Goedkopere iMac

Met een prijskaartje vanaf 1.570 euro is de 24-inch iMac uit 2021 niet bepaald goedkoop. Voor een kleine upgrade naar een iets krachtigere GPU en meer poorten ben je zelfs al minstens 1.800 euro kwijt.

Daarbij komt dat de prestaties naar ons idee niet helemaal in balans liggen met de prijs. Wat ons betreft mag voornamelijk het instapconfiguratie dan ook aanzienlijk goedkoper worden. Is een prijs rond de 1.000 euro echt te veel gevraagd?

#4 Groter scherm

Het lijkt erop dat de iMac dit jaar wederom een 24-inch scherm krijgt. Hoewel dat voor veel mensen groot zat is, zouden we ook graag een 27-inch model (of zelfs nóg groter) zien.

Het geeft meer ruimte om mee te werken en is groot genoeg om makkelijk meerdere vensters naast elkaar te plaatsen voor ultieme productiviteit. Ook wordt het kijken van Ted Lasso en andere toffe Apple-series een stuk aangenamer.

#5 Face ID

Het middelste model en het high-end-model van de iMac uit 2023 worden geleverd met een Magic Keyboard met Touch ID. Wat we écht willen zien in de volgende All-in-One-pc van Apple is echter Face ID.

Genoeg Windows-pc’s leveren deze feature al jaren, maar Apple blijft wederom achter als het gaat om inloggen met gezichtsherkenning. Wat ons betreft is het hoog tijd om daar verandering in te brengen.