Apple Vision Pro heeft nu al indrukwekkende invloed op de iPhone

iPhone van de toekomst kan probleem Apple Vision Pro gemakkelijk oplossen

De camera van de iPhone 14 Pro Max hoort natuurlijk al bij de top in smartphoneland, en binnenkort wordt het alleen maar beter. Apple wil graag 3D-foto’s naar de iPhone brengen.

Camera’s die 3D-foto’s en video’s maken zijn er al een tijdje, maar het is nooit echt van de grond gekomen. Dat lijkt binnenkort te veranderen, en dat heeft alles te maken met de Apple Vision Pro.

De Apple Vision Pro tijdens WWDC 23

Tijdens de presentatie van de Apple Vision Pro tijdens WWDC 23 zagen we verschillende functies van het apparaat. Eén ervan was dat het 3D-foto’s en video’s kan tonen, waardoor het lijkt alsof je er echt bij bent.

Het is dapper dat Apple inzet op 3D, nadat de techniek de afgelopen jaren echt mislukt leek te zijn. 3D-televisies werden nooit populair, en de Nintendo 3DS mag je ook een echte mislukking noemen. Toch lijkt de tijd voor 3D wel rijp met de Apple Vision Pro, maar daar is wel wat werk voor nodig, en daarvoor denkt het bedrijf nu aan de camera van de iPhone.

Tijdens de presentatie van de Apple Vision Pro liet het bedrijf een filmpje zien waarin een meisje kaarsjes op een taart uitblaast in 3D. Die video is genomen met de Apple Vision Pro. Dat is hartstikke leuk, maar het lijkt ons logisch dat je niet bij elke belangrijke gebeurtenis de Vision Pro op je hoofd wilt hebben. Dan lijk je alsnog afwezig op het echte moment. De camera van de iPhone moet de oplossing bieden.

3D-foto’s en video’s maken met je iPhone-camera

Om dit probleem aan te pakken, moet Apple wel met een 3D-camera (of zoals het bedrijf het noemt: een spatial camera) komen op de nieuwere iPhones en wellicht iPad Pro’s. Gezien de Apple Vision Pro in het begin van 2024 te koop is, zou je de feature op de iPhone 15 of 16 Pro (Max) verwachten. Toch lijkt dat nog wat te vroeg te zijn. Mogelijk zijn daar dan ook nog wat andere sensoren voor nodig, al beschikt de iPhone 14 Pro al over LIDAR.

Toch lijkt de camera van Apple geen echte 3D-camera te zijn, als we Chris Heinrich van Polycam moeten geloven. Met zijn app is het mogelijk om 3D-scans te maken van omgevingen, wat ideaal is voor de Apple Vision Pro. Aan Techradar vertelt hij dat de Vision Pro geen echte 3D-modellen maakt, maar juist stereoscopische foto’s die een 3D-effect produceren en misschien wat kleine hoofdbewegingen mogelijk maken.

Volgens hem is er veel meer nodig dan alleen een LIDAR-scanner om 3D mogelijk te maken. Hij denkt eerder aan nog een camera die op een grotere afstand van de andere camera’s geplaatst moet worden. Denk hierbij aan de afstand die net zo groot is als tussen onze ogen. Hiervoor zal het ontwerp van de iPhone dus moeten worden herzien. Dat brengt natuurlijk ook kosten met zich mee. Hoe Apple dit gaat oplossen is nog maar afwachten, maar het lijkt haast wel zeker dat Apple er wel iets mee moet doen.