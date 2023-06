Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Sony laat zien hoe bizar goed de schermen van de Apple Vision Pro zijn

Wij raken, net zoals de rest van de techwereld, niet uitgepraat over de Apple Vision Pro. Het apparaat heeft echt ontzettend veel mogelijkheden, en dat laat ook Sony zien, die de schermen in het apparaat nog verder onder de loep neemt.

De “One More Thing” bij de WWDC 23 was waarschijnlijk een moment waar we nog lang op terugkijken. De Apple Vision Pro kan de manier van werken en ontspannen compleet veranderen. Waarom het apparaat een flinke impact kan hebben, laat Sony zien.

Sony vertelt over de schermen in de Apple Vision Pro

Verschillende bedrijven hebben een AR- of VR-bril uitgebracht, maar niets lijkt te kunnen tippen aan de Apple Vision Pro. Een van de grote verschillen met de concurrentie zijn de schermen in dit gadget. Per oog heb je meer resolutie dan een 4K-televisie.

Toch zijn die schermen niet heel verrassend. Sterker nog, Sony heeft ze vorig jaar zelfs al aan de wereld laten zien. Dat deed het in een speciale promotievideo tijdens een technologiedag.

Tijdens die presentatie zei Sony het volgende: “Ons scherm bereikt 4K per oog en 8K met beide ogen.” Leuk, die benamingen, maar het echte verschil zie je op het scherm zelf. Het beeld komt gigantisch dicht bij de werkelijkheid.

Hoge resolutie

En dat is natuurlijk zeer belangrijk, hoe beter de resolutie, hoe scherper het beeld van de Apple Vision Pro. Als je alle pixelpunten zou zien, komt alles totaal niet realistisch over. Daar is veel techniek voor nodig. De paneelgrootte moet klein genoeg zijn om in de vorm te passen, maar groot genoeg om alle pixels te plaatsen.

Het scherm van Sony in het apparaat heeft het dubbele aantal dots in vergelijking met een smartphonescherm met OLED. Het bedrijf gebruikt dan ook een zeer fijne verwerking- en verpakkingstechnologie.

Latentie voorkomen bij de Apple Vision Pro

Pixels zijn overigens niet het enige wat telt bij de Apple Vision Pro. Ook heeft Sony heel goed gelet op latentie, oftewel de vertraging die optreedt door de dataoverdracht van beelden. Doordat het AR is, wil je die natuurlijk zo laag mogelijk hebben, omdat je ook de realiteit om je heen gebruikt.

Normaal duurt de verwerking van beelden in deze resolutie 0,1 seconde, maar om te voorkomen dat de gebruiker duizelig wordt, moet deze vertraging naar 0,01 seconde. Om die vertraging te verkleinen, worden de gegevens van meerdere sensoren gebruikt. Het beeld wordt daardoor aangepast aan de positie van het hoofd voor de bescherming.