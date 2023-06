Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Getest: Apple’s Vision Pro is magistrale eerste stap in glorieuze toekomst

Tijdens de WWDC23-keynote van afgelopen maandag kondigde Apple zijn Vision Pro aan. Het opvallende product, met een prijskaartje van 3499 dollar, zorgt wereldwijd voor veel kritiek. Als een van de twee mensen in de Benelux die de AR-headset ook echt heeft kunnen proberen, kan ik je vertellen dat dit niet terecht is. Apple heeft namelijk iets heel bijzonders in handen.

Mensen die interesse hebben in de Vision Pro weten natuurlijk allang wat de AR-headset van Apple te bieden heeft. Dat zal ik je in dit artikel dan ook niet vertellen. Mocht je meer willen weten, verwijs ik je graag door naar dit artikel op onze website. In dit verhaal geef ik namelijk mijn natuurlijke eerste reactie op de indrukwekkende demo die ik gisteren van Apple kreeg.

Apple Vision Pro: indrukwekkende technologie is niet uit te leggen

De afgelopen maanden hebben we veel geruchten voorbij zien komen over de AR-headset van Apple. Eerlijkheid gebiedt me te zeggen dat ik persoonlijk ook erg sceptisch was over de plannen van het bedrijf. Tijdens de WWDC23-keynote van afgelopen maandag begon mijn standpunt al een beetje te veranderen. ‘Als ze het op deze manier gaan doen, dan kan dit nog best weleens vet worden’, dacht ik.

Maar goed, een prijskaartje van 3499 dollar (omgerekend zo’n 4000 euro) is niet goed te praten. Het staat gelijk aan vier Apple Watch Ultra’s of twee aardige MacBook Pro’s. Een bizarre prijs voor een nieuw product, maar het werd al snel duidelijk dat Apple naar de lange termijn kijkt. Dit is een eerste generatie product, en de categorie zal zich de komende jaren moeten ontwikkelen tot iets betaalbaars en unieks. Het is de eerste stap.

Wat me een dag na de keynote echter te wachten stond, had ik nooit kunnen bedenken. Apple gaf me de kans om als een van de twee mensen binnen de hele Benelux de unieke Vision Pro alvast te proberen. De vibe rondom een evenement kan soms aanstekelijk zijn, maar de blik die ik gisteren in de toekomst kon werpen, is er een voor in de boeken. Het zorgde namelijk voor een ervaring die ik mijn hele leven niet meer zal vergeten en bijzonder lastig uit te leggen is.

Toch ga ik het proberen.

Lofzang met gezonde dosis realisme

Wat je zometeen voorgeschoteld gaat krijgen, is een lofzang. Dat heeft niets te maken met het feit dat mijn zieltje door Apple is aangetast of dat geld me niets doet. Ik kijk in dit verhaal vooral naar de technologie zelf, de potentie die het heeft en de indrukwekkende demo die ik in Cupertino kreeg. Lang verhaal kort: dit is een blik op de toekomst die ons te wachten staat en de indrukwekkende eerste stap die ermee gepaard gaat.

Dat wil niet zeggen dat ik veel verwacht van de eerste generatie Vision Pro. De technologie is er een waar consumenten echt aan moeten wennen, en het prijskaartje is dusdanig hoog dat het product slechts voor een zeer kleine groep mensen is.

Het wil ook niet zeggen dat de hardware zelf op dit moment perfect is. De accuduur van twee uur is nu eenmaal beperkt, en wat mij betreft moet het gewicht van de Vision Pro ook echt omlaag. Al moet ik zeggen dat het gehele ontwerp de komende jaren echt ingrijpend gewijzigd moet worden als Apple dit product echt succesvol wil maken.

Er zijn nog genoeg punten die verbeterd kunnen worden, maar dat ontkent Apple ook niet. Het is me de afgelopen dagen meermaals duidelijk gemaakt dat de Vision Pro slechts het begin is. En als dit pas het begin is, staat ons echt een mooie toekomst te wachten.

Beeldkwaliteit Apple Vision Pro steelt de show

Natuurlijk zorgt augmented reality bij de Vision Pro voor een unieke ervaring. Apple heeft het dusdanig aangepakt dat de omgeving waarin jij je bevindt realistisch aanvoelt en te allen tijde intact blijft. Dat is indrukwekkend, maar het is de beeldkwaliteit van de AR-headset die de show steelt.

Niet erg verrassend, want elk glas in de bril heeft meer pixels dan een 4K-televisie. Dat zorgt logischerwijs voor extreme realisme. Iets dat je, wat mij betreft, het beste terug kunt zien in Experiences. Via deze weg kun je jezelf in allerlei locaties plaatsen. Denk aan een privéconcert van Alicia Keys, de top van een hoge berg of langs het veld bij een NBA-wedstrijd. De uitzonderlijk hoge beeldkwaliteit, die wordt vastgelegd met speciale 8K Spatial-camera’s, geeft je het gevoel dat je er echt bent.

Dat vind ik persoonlijk het beste tot uiting komen bij sportwedstrijden. Bij een NBA-wedstrijd hing ik bijvoorbeeld net boven de basket, bij de MLB-wedstrijd zat ik in het honk bij de reservespelers en bij een voetbalwedstrijd zat ik voor mijn gevoel net achter het doel. Natuurlijk is de beleving niet na te bootsen, maar een kaartje kopen voor een dergelijke wedstrijd zal ik niet zo snel meer doen.

Al is deze kwaliteit ook zeker indrukwekkend bij een functie genaamd Landscapes. Hierdoor kun je jezelf verplaatsen naar een natuurgebied en dit 360 graden ontdekken. Spatial audio zorgt ervoor dat kleine details, zoals vogeltjes in de lucht en wind door de bomen, uiterst realistisch aanvoelen. Je bent er echt even tussenuit, terwijl je ondertussen gewoon met een bril op de bank zit.

Magic Ogen, Magic Handen en Magic Mond

Op de bank zitten terwijl je de Vision Pro gebruikt kan trouwens ook uiterst rustgevend zijn. Je hoeft niet constant rechtop te zitten om de AR-headset te bedienen. Zak lekker onderuit, gooi je handen over de leuning en pak alsnog de controle over de headset. Doordat de Vision Pro 12 verschillende camera’s en 5 verschillende sensoren heeft, ziet hij meer dan jij kunt zien.

De besturing werkt trouwens indrukwekkend. De eyetracking van de Vision Pro is van dusdanige kwaliteit dat er weinig ruimte is voor fouten. Je kijkt gewoon naar een icoon alsof je in de echte wereld naar een object kijkt, en een simpele tik op de vingers zorgt voor een selectie. Futuristisch is het zeker, al is het extreme armenzwaaien uit sciencefictionsfilms niet echt nodig.

Zo opende ik bijvoorbeeld een artikel in Safari. Ik las de eerste paar alinea’s, die overigens haarscherp waren, zette mijn vingers op elkaar en trok de pagina van boven naar beneden. Ik speelde zelfs een beetje met de grootte van het scherm door hem dichterbij te halen of juist verder weg te slepen. De besturing was toegankelijk en de schaduw op de objecten in mijn woonkamer zorgde voor realisme. Een genot dus.

Dit kwam ook zeker terug bij een ervaring met dino’s. De muur in de woonkamer ging open als een soort theatergordijn en onthulde een prehistorische wereld. Door op te staan, naar de muur te lopen en om het hoekje te kijken, kreeg ik meer te zien dan eerder. Een beetje eng, want voor ik het wist kwam er een dino uit de wereld wandelen en stond deze in de woonkamer. De schubben waren haarscherp en de interactie met het beest (zo deinsde hij terug toen ik dichterbij kwam) liet me direct zien wat de kracht van de besturing is.

Hoe stel je hem in?

Het moge duidelijk zijn dat de Vision Pro bijzonder goed werkt, maar daarvoor moet de headset natuurlijk wel goed ingesteld worden. Een proces dat bijzonder makkelijk is en snel werkt.

Om de maat van de headset goed af te stellen, kom je in een soort Face ID-achtige configuratie terecht. Je gezicht komt in een cirkel en jij moet om je heen kijken totdat de iPhone de set-up bevestigt. Daarna scan je de oren, zoals je dat ook bij de AirPods Pro doet voor een persoonlijke afstelling. Bij mij persoonlijk werd ook de sterkte van mijn bril nog even opgemeten en was ik klaar om te gaan.

Voordat je begint, geeft de Vision Pro je een aantal opdrachten, zodat je de juiste ervaring krijgt. Eerst maakt het je omgeving een stuk lichter en moet je een aantal bolletjes volgen met je ogen. Daarna krijg je dezelfde opdracht in een donkerdere ruimte. Vervolgens steek je je handen uit en ben je klaar om te beginnen.

Vision Pro is de toekomst, mits Apple het goed doet

Het klinkt allemaal misschien een beetje vaag, maar het is dan ook heel moeilijk uit te leggen. Het enige wat ik je kan vertellen is dat iedereen die een mening heeft over de Vision Pro en tegelijkertijd alleen de Keynote heeft gezien, niet weet waar ze het over hebben.

Je denkt een beeld te hebben bij AR of zelfs VR en je wilt het zelfs vergelijken met brillen van andere bedrijven. Maar neem van mij aan dat dit iets is wat je met je eigen ogen (en handen) moet ervaren. Tot je dit gedaan hebt, kun je wat mij betreft geen mening hebben. Dit is iets wat je zelf moet meemaken om te begrijpen wat Apple hiermee wil doen en wat de kans van slagen is.

Die kans is wat mij betreft, en dat zijn hier heel veel journalisten met me eens, bijzonder groot. Mits Apple de tijd neemt, het goed aanpakt en de juiste stappen zet. Doet het dat, dan weten we over een jaar of vijf tot tien niet beter meer. En dan zal ik altijd terug kunnen kijken naar een ervaring die niemand me de rest van mijn leven meer ontneemt.