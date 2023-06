Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Beats Studio Pro weet AirPods Max en Pro achter zich te laten

Heel veel mensen wachten na de AirPods Pro 2 op een nieuwe versie van de AirPods Max, maar Apple lijkt daar geen haast mee te maken. En dat is wellicht heel logisch, door de komst van de Beats Studio Pro.

Audio is een belangrijk bedrijfsonderdeel van Apple. Het nam daarom Beats van Dr. Dre over voor een bedrag van 3,2 miljard dollar. Naast streamingdienst Beats Music leverde het ook genoeg koptelefoons op. Daar plukt Apple nog steeds de vruchten van.



Dit is de Beats Studio Pro

De nieuwste rijpe vrucht die aan de boom hangt, is niet de AirPods Max 2, maar de Beats Studio Pro. Het is de eerste over-ear koptelefoon van de Apple dochter in vijf jaar en dat belooft veel goeds.

De Beats Studio Pro is nog niet uit, maar bronnen klappen al uit de school tegen 9to5Mac. In de koptelefoon zit een digitale processor die volgens de bron de frequentierespons optimaliseert voor een krachtig maar gebalanceerd geluidsprofiel. Daarin komen subtiele details naar voren, ongeacht waar je naar luistert.

Over dat geluid hoef je je echt geen zorgen te maken, want in de koptelefoon zitten ook twee aangepaste 40 mm drivers. Deze leveren zelfs bij een hoofdvolume amper vervorming. Dat is volgens Beats zelf een verbetering van tachtig procent, in vergelijking met het vorige model.

Een van de belangrijkste troeven van de Beats Studio Pro is de ruisonderdrukking. Je kunt switchen tussen de reguliere versie en de transparantiemodus, die je ook ziet op de AirPods Pro 2 en Max. Deze is zelfs 27 procent beter dan de Beats Studio3.

🎧 Wat is transparantiemodus? De transparantiemodus is een functie waarmee je omgevingsgeluiden kunt horen terwijl je ruisonderdrukking aan hebt staan. Het filtert harde geluiden, maar je kunt nog steeds een gesprekspartner of belangrijke signalen zoals een alarm horen.

Naast deze verbeterde features, zien we Dolby Atmos en ruimtelijke audio terug, die je eerder wellicht zag bij andere Beats-modellen. Net zoals de AirPods 3, Pro 2 en Max, is er ook een gepersonaliseerde versie.

Een concurrent voor de AirPods Max Pro 2?

Toch is er wel een groot verschil tussen de Beats Studio Pro en de AirPods Pro 2 en Max. Aan de binnenkant zit geen chip van Apple. Er komt een speciaal aangepaste chip aan de binnenkant, die zowel goed werkt voor Apple- als Android-apparaten.

Op een volle lading gaat de Beats Studio Pro zonder ruisonderdrukking zo’n 40 uur mee en dat is met ruisonderdrukking zo’n 24 uur. Daarmee verslaat die de AirPods Max, die het met ruisonderdrukking ‘maar’ zo’n 20 uur uithoudt.

Een ander groot verschil met de AirPods Max is de aansluiting op de koptelefoon. Dit is USB-C in plaats van Lightning. En dat is verrekte handig, aangezien Apple binnenkort bij alle mobiele apparaten moet overstappen naar USB-C.

De Beats Studio Pro gaat waarschijnlijk 349 dollar kosten, wat dus flink minder is dan de AirPods Max. Daarnaast krijg je er ook een goede beschermingshoes bij, wat een groot gemis bij de Max is.