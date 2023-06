Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple AirPods Pro 2 worden dankzij deze functies nog meer awesome

Dat Apple fantastische updates uitrolt voor de AirPods Pro 2 is een feit. Maar deze vijf nieuwe features tillen je dopjes naar een nog hoger niveau. OMT-redacteur Dennis Mons zet ze voor je op een rij.

De liefde die wij bij OMT hebben voor de AirPods Pro Max, maar zeker ook voor de AirPods Pro 2, steken we niet onder stoelen of banken. Apple brengt dit jaar nieuwe features uit voor laatstgenoemde die te gek zijn, en je hebt er geen nieuwe hardware voor nodig.



AirPods Pro 2 lijken nog beter te worden

In de techwereld is er een soort gouden standaard als het gaat om oordoppen. Pak een willekeurig kanaal van een grote YouTuber of techwebsite en je zult zien dat veel nieuwe in-ears worden vergeleken met Apple’s vlaggenschip.

Als je dacht dat de AirPods Pro 2 altijd al de beste waren, dan heb je gelijk. Maar Apple zal ongetwijfeld dit jaar de strijd om ‘beste oortjes’ helemaal winnen met deze nieuwe features.

Adaptive Audio

Op dit moment hebben de AirPods Pro 2 drie modi voor geluidsbeheersing. Ruisonderdrukking dempt effectief de wereld om je heen. Transparantie laat geluiden door terwijl je oren afgesloten zijn.

En ‘uit’ is hoe in-ear koptelefoons klonken voordat de AirPods Pro er waren. Gedempt en dof. Waarschijnlijk bevind je je momenteel in de modus van ruisonderdrukking of de transparantie-modus. ‘Uit’ is niet echt een optie, althans, niet voor ons.

Maak kennis met Adaptive Audio. Mogelijk heb je de andere twee slimme modi nooit meer nodig. Het is zeker niet nieuw; concurrenten hadden deze optie al, maar je kunt er vergif op innemen dat Apple er een meesterwerk van maakt.

Mocht je niet weten wat Adaptive Audio is: het mengt ANC met transparantie. Feitelijk schakelen de AirPods Pro 2 dan naadloos over. Een beetje transparantie tijdens de afwas? Prima. Of juist volledige onderdrukking tijdens het stofzuigen? Dat regelen ze zelf.

Conversaties worden in één klap helder

Ook dit is niet een volledig nieuwe functie, althans niet voor oordoppen van andere merken. Maar het komt erop neer dat wanneer je met iemand praat, de muziek in volume zakt en je daarna mensen kraakhelder hoort.

De optie, die Conversation Awareness heet, maakt je in ieder geval een stuk socialer. Je kunt dus gewoon lekker naar je deuntjes luisteren maar wel even ‘hoi’ zeggen op straat om een praatje te maken.

Dempen komt eindelijk naar Apple Airpods Pro 2

Wederom niet echt een bijzonder nieuwe optie als het gaat om oordoppen, maar met de updates voor Apple’s AirPods Pro 2 kun je gewoon even dempen door in de stengel van de oordoppen te knijpen. Je hoeft dus niet meer je iPhone erbij te pakken.

Als laatste gaat Apple ‘machine learning’ inzetten om je gepersonaliseerd volume te geven. Het is een nieuwe feature die je omgevingsgeluid in de gaten houdt. Daarnaast houdt het bij wat jouw voorkeuren zijn als het gaat om het luisteren naar muziek of het bekijken van een video.

Verwacht ook andere kleine tweaks, zoals het snel schakelen tussen twee Apple-apparaten. Dat was al mogelijk, maar het bedrijf uit Cupertino belooft dat nóg sneller en stabieler te maken.

Het is nog even wachten op de updates van Apple, want die staan gepland voor de herfst van dit jaar. Maar je hoeft dan zeker geen nieuwe oordoppen te gaan shoppen.