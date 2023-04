Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Bizarre oplossing Apple hét antwoord op update-problemen AirPods

Bij een iPhone of een iPad zie je wanneer je jouw apparaat moet updaten. Bij AirPods is dit een stuk lastiger. Een nieuwe versie op die apparaten installeren gaat dan ook niet zonder slag of stoot. Apple geeft daarover een opmerkelijk advies.

Wellicht heb je het geen eens door, maar ook gadgets als AirPods krijgen regelmatig een update. Dit zijn zogenaamde firmware-updates die het apparaat beter laten functioneren.

De firmaware-update voor jouw AirPods

In het geval van de AirPods worden die geïnstalleerd wanneer je de gadget oplaadt en in de buurt is van een iPhone, iPad of Mac die verbonden is met wifi. In tegenstelling tot een update voor de iPhone kun je zelf niet kiezen wanneer deze wordt geïnstalleerd. Ook is er geen manier om dat te forceren.

Toch is er wel een manier om te checken welke firmware-update je hebt voor je AirPods, tenminste als je een Apple-apparaat hebt. Hiervoor ga je naar Instellingen>Bluetooth en vervolgens klik je op de i naast de AirPods. Voor vrijwel alle AirPods is de meest recente versie 5E133. Alleen de eerste generatie heeft 6.8.8.

Hoewel het in de praktijk niet vaak voorkomt dat je AirPods gebruikt, terwijl je geen iPhone of iPad hebt, kan het in theorie wel voorkomen. Als dat gebeurt heeft Apple nogal een opvallend advies om je oordopjes alsnog te updaten.

Het bijzondere advies van Apple

Hiervoor heeft Apple het ondersteuningsdocument voor de AirPods-firmware-updates bijgewerkt met een bijzondere tip voor mensen die de oordopjes gebruiken zonder een ander Apple-product. Mensen zonder een iPhone, iPad of Mac moeten het onderstaande doen.

“Als je geen Apple-apparaat in de buurt hebt, kun je een afspraak maken bij een Apple Store of een door Apple geautoriseerde serviceprovider om de AirPods bij te werken,” schrijft Apple op de website. Dat is op zijn zachts gezegd natuurlijk vrij onhandig.

Dit advies lijkt dus vooral te zijn voor mensen die de AirPods gebruiken met een Android-toestel of hun Windows PC. Toch is het ook een advies voor mensen waarbij de firmware niet optimaal geïnstalleerd wordt, ondanks dat zij een Apple-apparaat in de buurt hebben.

Mocht er dus een probleem zijn waardoor je jouw firmware niet kunt updaten. Dan zal je dus echt naar de Apple Store moeten.