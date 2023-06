Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 dingen waarvan je niet wist dat Apple CarPlay ze kon doen

Apple CarPlay maakt het mogelijk om op een verantwoorde manier je iPhone te gebruiken in de auto. Hoewel veel functies voor de hand liggen, zijn er ook enkele waarvan je niet wist dat het kon.

Op het infotainmentscherm van je auto verschijnt een speciale versie van de gebruikersinterface van je iPhone. Deze toont belangrijke informatie en geeft je toegang tot bepaalde apps die handig zijn in het verkeer, zoals navigatieapps en parkeerapps.

Deze Apple CarPlay-dingen kende je vast nog niet

Dit zijn 5 dingen die je vast nog niet kende.

#1 Driving Focus

Om verkeersongelukken tegen te gaan, is het belangrijk om afleidingen in het verkeer te beperken. Daar heeft Apple wat op bedacht: de Driving Focus Mode. Deze modus verbergt inkomende meldingen als je achter het stuur zit. Eenmaal aangekomen op je bestemming kun je alsnog met de vele gekregen appjes en mailtjes aan de slag.

Ook het toetsenbord wordt trouwens vergrendeld als je onderweg bent, zodat je niet kunt typen tijdens het rijden. Het is daarnaast mogelijk om de focusmodus automatisch te laten verbinden met de auto, waardoor de modus vanzelf aangaat als je in de auto stapt. Zo zul je hem niet snel vergeten aan te zetten.

#2 Apps van derden

Het handige aan Apple CarPlay zijn de vele apps die je kunt gebruiken. Er zijn echter ook thirdy-party apps te vinden waarmee je aan de slag kunt. Niet alle apps zijn beschikbaar, maar je kunt wel aan de slag met Spotify in plaats van Apple Music of met een andere app dan Apple’s eigen podcastapp. Het mooiste eraan is misschien wel dat je Google Maps of Waze kunt gebruiken in plaats van Kaarten.

#3 Apps ordenen

Hoewel de apps op Apple CarPlay in principe zijn vastgezet in een vast stramien, wil dat niet zeggen dat er helemaal niets te ordenen valt. Je kunt namelijk ongebruikte apps verwijderen via de app op je iPhone. Daar kun je de apps zelfs naar keuze rangschikken. Hoe fijn is dat?!

#4 CarPlay-achtergrond veranderen

Het aanpassen van de achtergrond van Apple CarPlay lijkt misschien een klein dingetje, maar kan wel zorgen voor een goede match met het interieur of de buitenzijde van je auto. Binnen de instellingen van CarPlay kun je kiezen uit verschillende kleuren en patronen.

#5 Elektrische auto opladen

Nu elektrische auto’s helemaal hot & happening zijn, is het prettig dat Apple Kaarten je de weg kan wijzen naar een oplaadpaal voor je EV. Ook kan je hiervoor Siri inschakelen. Deze functie is ook beschikbaar in andere navigatieapps, zoals Google Maps en Waze. Je hebt dus genoeg mogelijkheden om je accu op tijd te vullen tijdens een roadtrip.