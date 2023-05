Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Philips Hue-concurrent WiZ komt met intrigerende nieuwe gadget en dienst

Hoewel Philips Hue en WiZ onder de vlag van moederbedrijf Signify vallen, kiezen beide bedrijven een eigen pad. Zo blijkt ook uit de stappen die WiZ neemt om zich te onderscheiden van de rest met een nieuw Home Monitoring System. OMT-redacteur Dennis Mons is geïntrigeerd.

Het automatiseren van je huis wordt steeds makkelijker en goedkoper. We hebben daar verschillende merken aan te danken, waaronder WiZ. Het bedrijf timmert al enige tijd aan de weg en maakt nu de stap om je huis veiliger te maken.

WiZ leert Philips Hue een lesje

WiZ probeert zich al enige tijd uniek te maken in de wereld van Home Automation. Natuurlijk wordt het merk enigszins op één hoop gegooid met bijvoorbeeld Philips Hue (overigens familie) of ook Hombli.

Nu wil WiZ op unieke wijze zijn lichten inzetten om je thuis veiliger te laten voelen. Dat doet het in eerste instantie in een update voor de app die elke WiZ-verlichtingeigenaar kan gebruiken. Verlichting kan namelijk een enorm effectieve manier zijn om potentiële indringers af te schrikken.

Stel je voor dat je op vakantie gaat en je schakelt de vakantiemodus in via de WiZ-app, ofwel de ‘Armed’-modus. Wanneer er beweging wordt gedetecteerd, zullen je WiZ-lampen binnen en buiten gaan knipperen. Op deze manier kunnen ook je buren zien dat er ongewenste activiteit plaatsvindt bij jouw huis. En je krijgt een notificatie.

Uitbreiding met een nieuwe camera

WiZ gebruikt daarvoor een geüpdatete versie van SpaceSence waarbij beweging in je huis meteen wordt gezien. Daarnaast brengt het bedrijf nu een nieuwe WiZ Indoor Camera uit met handige functies als infrarood voor nachtvisie en een speaker zodat je meteen kunt praten (of schreeuwen) tegen mensen in je huis.

En mocht je je druk maken of je hond, fret, varken of kat alle alarmen af laat gaan; geen zorgen. De software zorgt ervoor dat er onderscheid wordt gemaakt tussen mensen en dieren. En als je peuter ineens alle toeters en bellen af laat gaan… Waarom ben je niet thuis, of waarom staat je alarm aan?

Hoe dan ook, je kunt realtime je huis bekijken dankzij een lens die een hoek van 120 graden pakt. Wil je eventueel het beeld vastleggen, dan kan dat via de cloud of een mini-SD-kaartje. Mocht deze uit je camera worden getrokken: geen zorgen. WiZ heeft de videobeelden versleuteld en zijn alleen via je app te downloaden. Een knap kunstje dat Philips Hue nog niet onder de knie heeft.

WiZ en WiZ only

Er zit wel een klein nadeel aan deze nieuwe camera en de app-update: het werkt vooralsnog alleen met WiZ-lampen. Mocht je dus Philips Hue-lampen hebben (of die van andere merken), dan zijn die nog niet te combineren met dit nieuwe systeem.

Danny Housberg, hoofd van Software Product Management, geeft echter aan dat die mogelijkheid in de toekomst wel aanwezig is. In de presentatie vertelt hij dat er vooralsnog geen standaard is voor camera’s in Matter, maar dat hier wel aan gewerkt wordt. Dat maakt het combineren van alle systemen makkelijker. Dikke kans dus dat in de toekomst al je lampen volledig losgaan als een kermisattractie als er iemand in huis is die er niet mag zijn.

Voor degenen die nog geen WiZ-lampen in huis hebben of alleen Philips Hue, is er de WiZ Home Monitoring-starterkit. Deze starterset bestaat uit de WiZ Indoor Camera en een set van drie gekleurde WiZ-lampen, waardoor je aan de slag kunt gaan met je beveiligingssysteem (en natuurlijk sfeervolle verlichting).

De nieuwe camera is vanaf 12 juni verkrijgbaar voor 89,99 euro. Voor de starterset (beschikbaar vanaf 23 juni) betaal je 159,99 euro. Hou OMT in de gaten voor een recensie. Nu nog even iemand vinden die bij me wil inbreken.