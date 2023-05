Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple kondigt waarschijnlijk deze iPhone-features aan tijdens WWDC

Over iets meer dan twee weken start het WWDC, het ontwikkelaarscongres van Apple. Daar kunnen we ook het nodige nieuws over de iPhone en iOS 17 verwachten. Deze nieuwe features worden mogelijk aangekondigd.

iOS 17 is het nieuwe besturingssysteem voor de iPhone die tijdens de release van de 15-serie moet verschijnen. Vermoedelijk is dat ergens rond september van dit jaar. Zoals we van Apple gewend zijn, betekent het weer een hoop nieuwe features. Maar wat kunnen we precies verwachten?

Dit verwachten we van de iPhone en iOS 17 tijdens WWDC

Tijdens WWDC presenteert Apple nieuwe features voor de iPhone al is het soms de vraag of ze ook echt al meteen komen. Zo zijn er zaken voor iOS 16 aangekondigd die nog steeds niet zijn verschenen. Wij vertellen je wat we voor iOS 17 verwachten en hopen.

#1 Nieuwe App Stores

Apple staat onder druk bij de Europese Unie. Niet alleen moet het een USB-C-poort toevoegen op de iPhone, ook moet de software worden aangepast. Het vindt namelijk dat Apple daarop een monopoly heeft, waardoor concurrentie niet mogelijk is.

Er moeten dan ook meerdere aanbieders van apps komen. Hierbij zou je bijvoorbeeld kunnen denken aan Microsoft met gamestore op de iPhone. Wanneer Apple dit precies gaat toestaan, is onbekend, maar mogelijk is dat al bij iOS 17.

#2 Vernieuwde internetbrowsers

Qua concurrentie kan er ook wat gaan veranderen op het gebied van internetbrowsers. Tot nu toe moeten aanbieders zoals Google Chrome, Opera en Microsoft Edge gebruikmaken van Apple’s Webkit. Er gaan geruchten dat in iOS 17 browsers hun eigen gemaakte engine mogen gebruiken.

#3 Nieuw design voor verschillende Apple-apps

Als we de geruchten mogen geloven gaan verschillende Apple-apps zoals Wallet en Gezondheid op de schop. Deze twee krijgen een iets ander uiterlijk. Daarnaast moet het ook mogelijk worden om beter te zoeken in apps.

#4 Interactieve widgets

Widgets zijn sinds iOS 14 een vast onderdeel van de iPhone. Bij iOS 17 zouden ze weleens vernieuwd kunnen worden. Nu geven widgets alleen informatie weer, maar het kan zo zijn dat we in de nieuwe versie er meer mee kunnen. Wat te denken van bijvoorbeeld een schakelaar- of een scrolfunctie.

#5 Een nieuw bedieningspaneel voor de iPhone

Voor het bedieningspaneel van je iPhone veeg je naar beneden aan de rechter bovenkant van je scherm. Daar zie je dan verschillende functies die je meteen kunt gebruiken. Deze is al jaren hetzelfde maar gaat in iOS 17 op de schop. Hoe het er precies uit gaat zien is afwachten.

#6 Verbetering voor het Dynamic Island op de iPhone

Apple lanceerde vorig jaar het Dynamic Island op de iPhone 14 Pro en Pro Max. Vermoedelijk krijgen bij de iPhone 15 ook de gewone versies de camouflage voor de notch. Er is dus nog genoeg ruimte voor verbeteringen.

Vooral als we het hebben over de apps van derden. Het is dus goed mogelijk dat Apple hen in iOS 17 meer ruimte gaat geven in de functie, waardoor de feature voor de iPhone nog beter wordt.

#7 Vernieuwingen voor CarPlay in iOS 17

CarPlay an sich is natuurlijk niet nieuw, maar we wachten nog steeds op een aantal vernieuwingen die voor iOS 16 werden aangekondigd. Mogelijk zien we die wel terug in iOS 17. Het zou onder andere auto’s gaan ondersteunen die meerdere schermen hebben en meer informatie van de auto zelf kunnen lezen, zoals de radio en climate control.