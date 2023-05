Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

3 nieuwe Apple-producten die we willen zien tijdens WWDC 23

Over een maand is het weer zover: het jaarlijkse ontwikkelaars-evenement van Apple. WWDC 23 zou zomaar eens een heel bijzondere kunnen worden, met drie nieuwe producten. Maar ligt het voor de hand en zo ja, wat willen we graag zien?

Natuurlijk zijn de meeste ogen pas in september op Apple gericht, wanneer het de iPhone 15 aankondigt. Toch is WWDC 23 dit jaar misschien wel interessanter, aangezien er mogelijk een aantal nieuwe producten op de markt komen. Collega Dennis Mons vertelde je eerder de verwachting van Bloomberg-journalist Mark Gurman. Nu vertel ik je wat ik graag wil zien.

WWDC en nieuwe producten

Zoals gezegd is WWDC 23 vooral een ontwikkelaarsconferentie. Het gaat dan ook vooral om apps en de eerste blik op iOS, watchOS en macOS. Het is dan ook zeker niet standaard dat Apple tijdens dit evenement ook hardware presenteert. Toch lijkt dat dit jaar wel te gebeuren en we kunnen wat bijzonders verwachten.

Niet elk jaar is het feest tijdens WWDC. Zo kwamen er tijdens 2018, 2020 en 2021 helemaal geen nieuwe producten. Toen draaide het enkel om nieuwe software. Vorig jaar was het wel raak. Toen kwam onder andere de M2 MacBook Air met een nieuw design en de M2 MacBook pro. Wel fijn, maar niet heel spectaculair.

Een echt geheel nieuw product in een categorie waar Apple zich nog niet in begaf, zagen we voor het laatst tijdens 2017. Toen kwam het bedrijf met de eerste versie van de HomePod. Hoewel Apple toen al bezig was met geluid, had het nog niet eerder een slimme speaker gemaakt.

Dit willen we dit jaar graag zien van Apple tijdens WWDC 23

Ondanks dat het niet vaak voorkomt, ligt het voor de hand dat we dit jaar 2017 achterna gaan. Er komt naar alle waarschijnlijkheid een geheel nieuw Apple-product op de markt. Daarnaast zien we ook graag twee verbeterde producten langskomen waar al langer geruchten over gaan. Hier komen ze.

#1 Apple VR/AR headset

De nieuwe Apple AR/VR-headset, die waarschijnlijk Reality Pro gaat heten, ligt het meest voor de hand om getoond te worden. Het is dan ook een publiek geheim dat deze tijdens de aankomende WWDC wordt gepresenteerd.

Deze AR/VR-bril moet de beste van de markt worden op gebied van zowel hardware als design. Toch zijn de precieze specs onduidelijk. Wel moet het apparaat kunnen werken zonder iPhone.

Wat wel een zekerheidje lijkt, is dat je er waarschijnlijk een hoop voor moeten betalen. Volgens de geruchten ligt de prijs namelijk rond de 3.000 dollar.

#2 15-inch MacBook Air

De grote vraag is of je een MacBook Air met een afmeting van 15-inch nog wel een Air mag noemen. Zo licht is die namelijk niet meer. Toch gaan er al maanden geruchten dat dit exemplaar wel degelijk uitkomt. WWDC 23 zou daarom het ideale moment zijn om ‘m te tonen.

De grootste troef van deze MacBook Air is de M2-chip die je al kent uit de kleinere 13-inch versie. Naast een groter scherm is er ook ruimte voor een grotere batterij. De laptop gaat dus nog langer mee op een volle lading.

#3 Mac Pro

Veel Apple-liefhebbers kijken al een lange tijd uit naar een nieuwe Mac Pro. De krachtige Apple-computer wordt al een jaar lang geteased, maar er is nog steeds geen nieuws vanuit Apple naar buiten gekomen. Een lancering tijdens WWDC 23 lijkt een logisch moment, aangezien diens voorganger tijdens WWDC 19 werd gepresenteerd.

Er gaan al best wat geruchten over de Mac Pro. De veranderingen van dit model zullen vooral aan de binnenkant plaatsvinden. Zo komt er eindelijk een Apple Silicon-chip in. Het uiterlijk blijft volgens de geruchten onveranderd.