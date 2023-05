Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

7 series en films op Apple TV+ waar we het meest naar uitkijken

Apple TV+ staat al vol met veel goede content, maar er komt nog veel meer. OMT-redacteur Jeroen Kraak vertelt jou naar welke 7 nieuwe titels hij het meest uitkijkt.

Apple TV+ is een van mijn favoriete streamingdiensten. Simpele reden: het zet kwaliteit ver boven kwantiteit. Het bedrijf vindt het dan ook niet erg om flink wat geld te spenderen aan nieuwe titels. Maar welke zeven moet je alvast opschrijven in je agenda?

7 films en series die naar Apple TV+ komen

Apple TV+ maakt zowel films als series. Deze zeven zijn wat mij betreft de krenten uit de toekomstige pap.

Napoleon

Napoleon is een van de meest bekende figuren uit de historie. Het is dan ook niet gek dat Apple TV+ een spectaculaire film over hem wil maken. We zien zijn briljante strategische brein en zijn meedogenloze ambitie.

Met Joaquin Phoenix heeft Apple de joker gevonden die dit project een succes moet maken. Hij kruipt dan ook in de huid van de Fransman. Deze herfst komt de film naar de bioscoop en Apple TV+.

Killers of the Flower Moon

Dit is de film die onderhand al sinds het begin van Apple TV+ rondzingt. Ik heb het over Killers of the Flower Moon, die geregisseerd wordt door Martin Scorsese. De productie kent een ware sterrenkast met onder anderen Robert De Niro, Leonardo DiCaprio en Lily Gladstone.

Killers of the Flower Moon is een mix van western en crime. Als er olie wordt ontdekt onder de grond van Native Americans, storten witte mannen met kwade bedoelingen zich erop om zich te verrijken. Dit leidt tot moord en manipulatie. We kijken er niet raar van op als deze film meedoet om de Oscars.

Argylle

Over een sterrencast gesproken, dat is ook bij Argylle het geval. In deze film zien we Henry Cavill, Sam Rockwell, Bryce Dallas Howard, Bryan Cranston, John Cena, Dua Lipa, Ariana DeBose en Samuel L. Jackson.

Veel over het plot wil Apple TV+ nog niet kwijt. Het enige wat de streamingdienst wel wil zeggen is dat we in Argylle een gelijknamige spion volgen die voor zijn werk de wereld overgaat. Van Londen en New York tot exotische orden. De film moet ergens in 2023 verschijnen.

The Crowded Room

Tom Holland kennen we natuurlijk vooral als Spider-Man, maar dat de acteur zeer veelzijdig is, heeft hij onder andere bewezen in Apple TV+’s Cherry. Binnenkort komt hij terug op de streamingdienst met The Crowded Room.

Ja, dit is totaal iets anders dan Spider-Man. In deze tiendelige serie speelt hij een man die in 1979 gearresteerd wordt na een schietpartij in New York. Tijdens de ondervragingen zien we zijn bijzondere geschiedenis.

Masters of the Air op Apple TV+

Deze serie gaat net zoals Killers of the Flower Moon al rond sinds het ontstaan van de streamingdienst. Maar in tegenstelling tot de eerder genoemde film heeft deze serie nog steeds geen releasedatum. Wel lijkt die toch nog echt in 2023 uit te komen.

In dit project van Steven Spielberg en Tom Hanks staan de piloten van bommenwerpers centraal tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dit is dan ook een opvolger van Band of Brothers. Het bijzondere aan dit project is dat dit de eerste show wordt die ook echt door een Apple-studio wordt gemaakt.

Hijack

Eerder in deze lijst was er aandacht voor Spider-Man, nu is Luther daar. Nou ja, Idris Elba. De acteur heeft al een aantal fantastische rollen op zijn naam staan en daar komt er dit jaar weer eentje bij. En vrij snel, want Hijack wordt vanaf 28 juni uitgezonden door Apple TV+.

De serie duurt zeven uur en dat is precies de tijd van de gehele gebeurtenis. Het speelt zich namelijk af in een zeven uur durende vlucht die wordt gekaapt. Elba speelt een onderhandelaar die het probleem moet oplossen. Maar lukt het hem ook?

Formule 1 en Apple TV+

Deze film heeft nog geen naam, maar we weten al dat Apple TV+ hier volop mee bezig is. De hoofdrol is voor Brad Pitt die in de huid van een Formule 1-coureur die terugkomt na zijn korte pensioen. Samen met een rookie neemt hij het op tegen de titanen van de sport.

Het bijzondere aan deze titel is dat Lewis Hamilton betrokken is als producent. Ook zal Brad Pitt in een echte Formule 2-wagen rijden op een circuit voor de film. Hier gaan al een aantal geruchten over rond, maar echt duidelijkheid is hier nog niet over. Die duidelijkheid is er ook nog niet over een releasedatum.