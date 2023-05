Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

7 machtige series waar Apple TV+ helaas de stekker uitgetrokken heeft

Apple TV+ maakt geweldige series en films. Toch is niet alles een succes en daarom cancelt de streamingdienst soms bepaalde shows. Maar welke zien we niet meer terug?

Apple TV+ geeft makers van series vaak een behoorlijk budget. Daarom zijn die ook bijna allemaal van hoge kwaliteit. De streamingdienst heeft vertrouwen in zijn titels en daarom geeft het de shows ook de kans en cancelt ze niet heel snel. Toch komt het wel eens voor. Maar voor welke series geldt dat?

Gecancelde series op Apple TV+

Apple TV+ brengt zowat elke week een nieuwe serie of film uit op de streamingdienst. Daarom zijn er nu al een behoorlijk aantal titels beschikbaar. Toch zijn er ook een aantal ongewild aan hun einde gekomen. Hier zijn ze.

#1 Little Voice

Little Voice heeft de twijfelachtige eer om als eerste serie vroegtijdig gestopt te zijn, op 4 augustus om precies te zijn. De serie duurde niet langer dan een seizoen. Het vertelt het verhaal van een musicus die op zoek gaat naar haar authentieke geluid in New York.

#2 Mr. Corman

Joseph Gordon-Levitt komt ook niet terug met een tweede seizoen van Mr. Corman. Apple vond het na één seizoen welletjes. De serie gaat over een muziekleraar die hoopt op een carrière in muziek. Ondanks zijn simpele leven en dagelijks worstelingen met angst en eenzaamheid. Hij realiseert zich echter dat er heel wat is om dankbaar voor te zijn.

Dat klinkt wel heel erg als Disney’s Soul. Alleen was die film wel wat beter uitgewerkt, waardoor die ontroerde. Dat lukte Joseph Gordon-Levitt helaas niet met zijn serie.

#3 Shantaram

Aan het einde van het afgelopen jaar besloot Apple TV+ om Shantaram niet te verlengen. Het verhaal is gebaseerd op een boek met de gelijknamige titel. Na een seizoen vindt de streamingdienst het genoeg en dat is opvallend te noemen, aangezien de serie een verdienstelijke 7,5 scoort op IMDb.

In Shantaram ontsnapt een heroïneverslaagde uit een gevangenis waar hij vastzit voor een overval. Hij duikt onder in Bombay en start een nieuw leven als dokter. Zijn banden met de onderwereld leiden hem naar Afghanistan waar hij verwikkeld raakt in een gevecht met Russische criminelen.

#4 The Mosquito Coast

The Mosquito Coast heeft het wat langer volgehouden van Shantaram. Twee seizoen om precies te zijn.

Deze serie gaat over een radicale idealist die samen met zijn familie naar Mexico vlucht voor de Amerikaanse regering. Maar wat is nou de reden van die vlucht en hoe verloopt de ontsnappingspoging? Dat is allemaal in deze Apple TV+-serie te zien.

#5 Apple TV+’s Amber Brown

Amber Brown is misschien niet de bekendste Apple TV+-serie. Sterker nog, misschien is het wel de minst bekende en dat is ook terug te zien in de IMDb-beoordeling. Slechts 197 mensen deden de moeite om een cijfer achter te laten. Deze kwam niet verder dan een 5,6, wat zeer laag is voor een Apple TV+-serie.

Wil je toch weten waar de serie op Apple TV+ precies over gaat? In deze show zien we een meisje dat haar weg probeert te vinden na de scheiding van haar ouders. Dat doet ze door middel van kunst en muziek.

#6 Dear Edward

Dear Edward valt eigenlijk in dezelfde categorie als Amber Brown qua onderwerp. Ook hierin moet een kind een nare gebeurtenis verwerken.

Dear Edward gaat over een twaalfjarige jongen die de enige overlevende is van een vliegtuigcrash. Terwijl hij probeert te begrijpen wat er precies is gebeurd ontstaan er onverwachte vriendschappen, romances en gemeenschappen.

#7 Truth to be Told op Apple TV+

De laatste serie waar Apple TV+ de stekker uit heeft getrokken is Truth to be Told. De serie heeft het in totaal drie seizoenen uitgehouden wat toch een mooi aantal is.

De Apple TV+-serie gaat over de gekte van true-crime podcasts. In de serie zien we hoe Poppy Parnell wordt gedwongen de moordzaak te heropenen die haar tot een nationale sensatie heeft gemaakt. Ze komt oog-in-oog te staan met de man die ze ten onrechte achter de tralies heeft geholpen door haar podcast.