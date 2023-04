Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

iPhone 15 Ultra-camera duwt fotografen waarschijnlijk in lastig dilemma

Enige tijd geleden kwam het gerucht al naar buiten dat de iPhone 15 Pro Ultra een heel bijzondere camera krijgt. Het wordt in de volksmond de ‘opvouwbare camera’ genoemd, maar feitelijk is het een telescopisch systeem. Maar er is meer aan de specificatiehorizon te koekeloeren en het kan fotografen een dilemma opleveren.

Laten we eerlijk zijn: de iPhone 14 Pro Max is een fijn toestel, maar niet veel indrukwekkender dan de 13 Pro Max. Voor de iPhone 15 Ultra gaat Apple volgens geruchten toch wel een flinke sprong maken, waaronder met de camera. En niet zo’n beetje ook.

Laten fotografen hun camera liggen voor de iPhone 15 Ultra?

Het is niet alsof de iPhone 14 Pro Max-camera slecht is, in tegendeel zelfs. Toch ervoeren velen het verschil tussen de 13 Pro Max en 14 Pro Max als nogal verwaarloosbaar.

Maar volgens de bekende Apple-insider Ice Universe zal de iPhone 15 Ultra – die naar verwachting de iPhone 15 Pro Max in 2023 vervangt – gebruikmaken van Sony’s nieuwe IMX903 48MP-sensor.

En dus? Nou, de IMX903 heeft een afmeting van 1/1,14-inch, wat betekent dat de iPhone 15 Ultra mogelijk wordt geleverd met de grootste en beste camerasensor die ooit in een iPhone gebruikt is.

Ter vergelijking, de iPhone 14 Pro Max (ook wel bekend als de beste iPhone van Apple op dit moment) maakt al gebruik van Sony’s uitstekende IMX803 48MP-sensor, die een afmeting heeft van 1/1,28-inch. De grotere sensorafmeting op de iPhone 15 Ultra moet zorgen voor een nog efficiëntere lichtopname en meer detail.

Professionele specs voor serieuze fotografen

De periscopische zoomlens zorgt voor echte telefotozoom. In combinatie met de nieuwe 48MP-sensor van de iPhone 15 Ultra maakt het een krachtige camera.

En met een verwachte vanafprijs van ongeveer 1.199 euro wordt de telefoon een goedkoper alternatief voor veel van de beste camera’s. Die gaan over de toonbank voor bedragen boven de 2.500 euro.

Natuurlijk hebben conventionele camera’s een zeer groot aantal voordelen, zoals het verwisselen van de lens. Maar Apple heeft dan weer een ander groot voordeel: rekenkracht. “Systeemcamera’s hebben nog steeds veel grotere sensoren dan de 1/1,14 inch chip van de iPhone 15 Ultra”, stelt Techradar cameraspecialist Mark Wilson.

“Maar de verwerking van Apple’s 15 Ultra helpt dan met compenseren”, aldus Wilson. “Dit kan vooral nuttig zijn voor de periscoopzoomlens van de Ultra, aangezien deze traditioneel gezien vrij donkere diafragma’s heeft.”

🧐 Wat is een periscoop? Een periscoop is een optisch apparaat dat wordt gebruikt om omgevingen te bekijken zonder dat je je daadwerkelijk blootstelt aan die omgeving. Het bestaat uit een reeks van spiegels of lenzen die zijn gemonteerd in een buis of koker. Hierdoor is de gebruiker in staat is om rond te kijken zonder zich te bewegen. Periscopen worden vaak gebruikt in onderzeeërs, tanks en andere voertuigen.

Met andere woorden: de kans is groot dat professionele fotografen niet meer rond hoeven te zeulen voor het beste meesterwerk. Edoch: dit is alles is vooralsnog gissen. Zodra er meer nieuws is over de iPhone 15 Ultra, dan lees je het hier.