‘Apple zit dankzij technische problemen in de knoop met iPhone 15 Pro’

Apple heeft naar alle waarschijnlijkheid achter de schermen zijn plannen voor de iPhone 15 Pro gewijzigd. Het Amerikaanse bedrijf wilde de smartphone voorzien van aangepaste knoppen, maar lijkt tegen problemen aan te lopen.

Volgens de betrouwbare bron Ming-Chi Kuo zijn het vooral technische problemen die ervoor zorgen dat Apple zijn iPhone 15 Pro hoogstwaarschijnlijk toch van fysieke knoppen voorziet.

Apple brengt solid-state toch niet naar iPhone 15 Pro

Het plan was duidelijk: Apple wilde de fysieke volume- en volumeregelingknoppen op de iPhone 15 Pro vervangen door knoppen met Solid-State-componenten. Een uitstekende keuze die, zeker voor de doorgewinterde iPhone-gebruiker, even wennen zal zijn.

Maar het hele feestje gaat op dit moment niet door. Ming-Chi Kuo laat weten dat Apple in het EVT-stadium van het ontwikkelproces tegen technische problemen aanloopt. Een EVT-stadium is de tijd waarin een bedrijf definitieve beslissingen neemt over de hardware van een product. Daarna is het niet meer mogelijk.

Kuo laat weten dat de beslissing op het laatste moment is genomen, maar dat de iPhone 15 Pro niet in problemen komt. Het heeft bijvoorbeeld beperkte invloed op de massaproductie en de planning voor verschepingen.

🧐 Wie is Ming-Chi Kuo? Ming-Chi Kuo is een analist bij TF International Securities en is tevens één van de meest betrouwbare bronnen op het gebied van Apple en al zijn producten. Een 100% score heeft hij niet, maar als Kuo het zegt, is de informatie op z’n minst serieus te nemen.

Maar wat was het precies?

Mocht je het nieuws de afgelopen tijd gemist hebben: de iPhone 15 Pro zou dus zijn volumeknoppen en regelaar vervangen. Solid-state-knoppen zijn knoppen met haptische feedback. Trillingen dus.

Haptische feedback-knoppen zijn niet nieuw. De iPhone 8 had een dergelijke technologie voor de laatste keer verwerkt in de thuisknop van de smartphone. Zodra het toestel uitgeschakeld stond, was de knop bijvoorbeeld niet in te drukken.

De tweede-generatie AirPods Pro is ook een goed voorbeeld van de technologie. Door op de steeltjes te vegen, is het mogelijk om het volume te regelen. We kunnen ons voorstellen dat de technologie op de iPhone 15 Pro ongeveer ook zo had gewerkt.

De actieknop van de iPhone 15 Pro

Het enige wat we echter nog niet hadden gezien, was de vervanger voor de volumeregelaar. U weet wel: dat schuifje dat bepaalt of het geluid aan of uit staat.



Two iPhone 15 Pro models’ removal of solid-state button design negatively affects Cirrus Logic and AAC / 兩款iPhone 15 Pro取消固態按鍵設計不利Cirrus Logic與瑞聲科技https://t.co/Ot81sCQzgk — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 12, 2023

Voor de eerste keer sinds 2007 leek Apple van plan te zijn om het knopje bij de iPhone 15 Pro te vervangen door een actieknop. Uiteraard ook voorzien van haptische feedback én een speciale functie.

Maar daar vertellen we je in het onderstaande artikel alles over: