Hoe jij je iPad op magistrale wijze omtovert tot Mac-alternatief

De iPad van Apple wordt steeds krachtiger, waardoor het in veel gevallen helemaal niet nodig is om een laptop of desktop te kopen. Met enkele accessoires is de tablet te transformeren tot een volwaardig Mac-alternatief.

Hoewel er genoeg redenen zijn om zowel een iPad als een Mac of MacBook in huis te willen hebben, is het voor veel mensen geen absolute must. Bovendien bespaart het de nodige centen die je in deze dure tijden liever in je zak houdt.

iPad omtoveren tot Mac

Hoe je dit precies voor elkaar krijgt? Tijd voor wat tips!

#1 Standaard of houder

Een van de handigste accessoires om je iPad goed te kunnen gebruiken als een Mac is het kopen van een goede standaard. Er bestaan verschillende houders, zoals de magnetische standaard van Elgato of de verstelbare houder van Ugreen.

#2 Extern toetsenbord

Wat is een Mac zonder toetsenbord… Hoewel je prima kunt typen via het touchscreen van de iPad, is er voor een echte Mac-ervaring wel een fysiek toetsenbord nodig. Omdat iPadOS zowat ieder bluetoothtoetsenbord ondersteunt, is de keuze reuze. Goede voorbeelden zijn het Magic Keyboard van Apple zelf of de Logitech MX Mechanical Mini.

#3 Externe muis

Naast een toetsenbord is natuurlijk ook een muis handig om te gebruiken. Het is geen absolute vereiste, maar zorgt er wel voor dat je alles uit de Mac-ervaring op je iPad haalt. In plaats van de Magic Mouse van Apple kun je voor verschillende andere opties gaan, zoals de Logitech MX Master 3S. Er zijn ook goedkopere opties, aangezien vrijwel iedere bluetoothmuis geschikt is.

#4 Een stylus?

Waar een muis niet per se nodig is, is een stylus dat ook niet. Toch kan het een handige tool zijn als je je iPad wil gebruiken als canvas om op te tekenen. Naast de Apple Pencil kun je denken aan de Logitech Crayon of de ZAGG Pro-stylus.

#5 Stroomvoorziening

Je zou het bijna vergeten, maar je iPad heeft zo nu en dan ook stroom nodig als je ‘m als Mac wil gebruiken. Hoewel hij natuurlijk niet constant aan de lader hoeft te liggen, is het slim om de oplader en oplaadkabel altijd in de buurt te houden, zodat je ‘m snel kunt gebruiken als de batterijsappen ver te zoeken zijn.