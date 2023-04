Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: met Canva op je iPad is design een makkie

Elke dag zoeken we het internet af om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag onthult OMT-redacteur Dunke van Boekel een waar kunstwerk, namelijk Canva.

Of je nou een pitch wilt voorbereiden voor je baas, aan het hobbyen bent met storyboards of gewoon even lekker creatief bezig wilt zijn, met Canva op je iPad maak je eenvoudig de mooiste visualisaties van jouw ideeën.

Design vanaf je iPad

Als je een presentatie moet voorbereiden en niet zeker bent van hoe je jouw pitch visueel over kan brengen, gaat de App Store Parel Canva jou helpen. De iPad-app biedt je namelijk al een flink aantal templates, zodat je al een idee kunt vormen van hoe het beeld eruit gaat zien.

Al deze templates kun je naar wil aanpassen, met een grote bibliotheek aan elementen die je toe kunt voegen. Ook eigen beelden zijn te implementeren, dus ook voor het maken van collages en dergelijke functies komt deze App Store Parel van pas.

Wat overigens ook fijn is aan deze app: je kunt met meerdere mensen tegelijk het canvas bewerken. Allemaal je iPads erbij, en kijk maar wat voor moois daaruit komt. Normaal is deze functie redelijk gelimiteerd, maar voor teams die samen willen werken zijn er meer functies te vinden in het Canva for Teams-abonnement (daarover later meer).

Haal dit canvas uit de App Store

Wanneer jouw creatie af is, kun je deze natuurlijk gewoon exporteren of downloaden, maar met deze App Store Parel kun je ‘m ook direct op alle social media posten. Je kunt jouw Instagram Stories dus gewoon editen en vanuit de iPhone-app gelijk online zetten. Helaas zit daar wel een addertje onder het gras, genaamd naam Canva Pro.

Voor deze premium versie van de iPad-app heb je een spaarpot met maar liefst 120 euro per jaar (of 13 euro per maand) nodig. Zo krijg je toegang tot meer tools en complexere templates. Oh, en je kan de gehele catalogus aan stock-afbeeldingen gebruiken. Voor 14 euro per maand kun je de App Store Parel gebruiken met een team van 5 mensen, maar die prijs stijgt als er meer mensen bij komen.

Ook als je daarentegen geen cent uitgeeft aan de iPad-app is Canva een hele fijne applicatie om de beelden uit jouw brein te verduidelijken op beeld. Check de app hier.