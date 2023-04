Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Het lijkt te gebeuren: watchOS 10 grootste Apple Watch-update sinds 2015

Wie een Apple Watch in huis heeft zich mag zichzelf gelukkig prijzen. Überhaupt door de vele handige functionaliteiten natuurlijk, maar vanaf dit najaar wordt het nog echt een stuk beter. Apple werkt een een pittig prettige update.

Afgelopen jaar zagen drie nieuwe Apple Watch-modellen het levenslicht. De meest opzienbarende was de Ultra, die we nog niet hadden gezien. Aankomend jaar hoef je niet zo’n grote verrassing te verwachten. Toch betekent het niet dat Apple flinke indruk wil maken met zijn smartwatches.

Jouw Apple Watch krijgt een flinke make-over

Volgens Bloomberg-journalist Mark Gurman kunnen we een flinke vernieuwing van de Apple Watch verwachten. Niet alleen in bestaande modellen, maar ook oudere modellen die de nieuwe software gaan ondersteunen.

Het bedrijf uit Cupertino is van plan om de software van de Apple Watch een flinke make-over te geven. Deze houdt meer in dan de jaarlijkse watchOS-update die je gewend bent. Sterker nog, het wordt volgens Gurman de grootste update sinds de eerste release in 2015.

🔥 Wie is Mark Gurman? Mark Gurman is een technologiejournalist die werkzaam is bij Bloomberg. Hij schrijft al meer dan een decennium over Apple, was voorheen werkzaam voor 9to5Mac en behoort tot de betrouwbaarste bronnen. Hij is anno 2023 voornamelijk bekend om zijn eigen nieuwsbrief: Power On.

Helaas is de Bloomberg-journalist nog wat geheimzinnig over wat we precies kunnen verwachten van watchOS 10. De grote verbeteringen aan de software van de smartwatch zou bestaan uit onder andere een bijgewerkt interface. Welke (nieuwe) functies er komen is nog echt afwachten.

Verwacht niet te veel van nieuwe modellen

De grote update voor watchOS 10 heeft een goede reden. Als we de geruchten moeten geloven wordt de hardware-update voor de nieuwe Apple Watch-modellen een zeer kleine. Hierdoor moet het bedrijf zich dus onderscheiden op een andere manier.

En dat is vooral een groot voordeel voor mensen die al een Apple Watch hebben. Vermoedelijk komt de grote update naar de Series 5 en de nieuwere modellen. Je hebt met je oude klokje dus ineens flink wat nieuwe functies, mits de hardware die ondersteunt.

Als je dus toch een nieuwe Apple Watch wil, dan hoef je volgens de geruchten niet te wachten tot volgend jaar, aangezien je watchOS 10 ook op de Series 8, SE en Ultra kunt installeren. Hoe die update er precies uit gaat zien, weten we waarschijnlijk tijdens de WWDC begin juni.