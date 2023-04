Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Waarom je Apple Watch de perfecte metgezel is tijdens je vakantie

De vakantieperiode is de tijd van het jaar waar we massaal naar uitkijken. Tijdens je vakantie ben je in elk geval nergens zonder je Apple Watch. Het is van zichzelf al een perfecte metgezel, maar met deze ene handige functie is het al helemaal je beste vriend.

Waar hebben we het is vredesnaam over? Hoewel je je vakantie prima in Nederland kunt besteden, is het nog altijd een populaire keuze om naar het buitenland te vertrekken. Dat brengt natuurlijk vaak een (kleine) taalbarrière met zich mee. Daar kan je Apple Watch je mee helpen.

Ik ga op vakantie en neem mee… mijn Apple Watch!

Nu weet je vast dat je op je iPhone snel een vertaal-app tevoorschijn kunt toveren om het moeilijke werk voor je te doen, maar het is helemaal niet nodig om je telefoon uit je broekzak of tas te halen als je een Apple Watch hebt.

Het enige nadeel is dat je de taal van Siri eerst moet instellen op Engels. Dit kun je doen via de Instellingen bij Siri en zoeken onder Taal. Nederlands wordt helaas nog niet ondersteund. Zolang je Engels op orde is, moet dit geen probleem zijn.

Siri als persoonlijke vertaalassistent

Stel je vertaalvraag vervolgens gewoon aan Siri in het Engels en de virtuele assistent helpt je op weg. Vraag bijvoorbeeld: “Hi Siri, how do you say ‘Can I have the check?’ in France?” en je weet binnen no-time het resultaat.

Siri laat je gelukkig ook weten hoe je het woord of de zin moet uitspreken. Mocht je nogmaals willen luisteren naar de uitspraak, dan kun je daarvoor de afspeelknop naast de vertaling gebruiken. Herhaling is key!

In totaal kun je 11 talen laten vertalen door Siri op je Apple Watch. Naast Engels en Frans kun je ook bij de slimme assistent terecht voor Italiaans, Spaans, Koreaans, Mandarijn, Arabisch, Braziliaans Portugees, Duits, Russisch en Japans. Daar moet je je vakantie zeker mee door kunnen komen.