Wat die druppel op je Apple Watch eigenlijk betekent

Heb je een Apple Watch? Dan zie je wellicht soms een druppel verschijnen op het scherm. Dan hebben we het niet over spatje regen, maar de bijzondere afbeelding. Wat betekent dat precies?

De Apple Watch staat vol met allerlei pictogrammen. Dat moet wel, want het scherm is veel kleiner dan een tablet of telefoon. Maar door zoveel pictogrammen raak je de weg soms kwijt. Wat betekent bijvoorbeeld die ene druppel? Wij leggen het je uit.

De druppel op Apple Watch

Het is natuurlijk de nachtmerrie van iedere Apple Watch-gebruiker: je smartwatch werkt niet meer. Naast het vallen van een apparaat, kan die ook kapot gaan door water. Dat eerste zal niet vaak gebeuren, want je draagt ‘m strak op de pols. Bij vocht is dat natuurlijk niet het geval.

Het is dan natuurlijk ook even schrikken als je het pictogram met een druppel te zien krijgt. Toch hoef je niet heel bang te zijn, want hoewel deze druppel alles met water te maken heeft, betekent het juist iets goeds.

De Apple Watch heeft namelijk een unieke functie: een zogenaamd waterslot. Deze is speciaal bedoeld om jouw smartwatch te beschermen tegen water. Wanneer je deze feature inschakelt, komt er geen water in je apparaat.

Waarom je de smartwatch prima kunt gebruiken in het water

En dat is maar goed ook, want de Apple Watch gebruik je ook gewoon in het water. De Ultra is zelfs geschikt als duikcomputer. Maar ook de goedkopere modellen kunnen tegen een druppel. Zo is het mogelijk om jouw afstand en calorieën te meten wanneer je zwemt.

De smartwatch is gewoon waterdicht. Hij kan zelfs tot 50 meter diep. Niet dat je zo ver gaat tijdens een dagje strand of baantjes trekken in het zwembad, maar het is gewoon mogelijk.

Ga je dus een dagje zwemmen, of hardlopen, wees dan biet bang. Met het waterslot is jouw Apple Watch tijdelijk vergrendeld. Als je dan weer uit het water komt, wordt vervolgens het resterende water uit de luidspreker geblazen.