Apple Watch krijgt met watchOS 10 mogelijk grootste update in jaren

Wie een iPhone heeft doet er goed aan om ook een Apple Watch aan te schaffen. De smartwatch van Apple blijkt een prachtig verlengstuk van de smartphone en lijkt alleen maar beter te worden. watchOS 10 wordt namelijk de grootste update die we in jaren hebben gezien.

De Apple Watch is al jaren enorm populair. Terecht, want het is met gemak de beste smartwatch die de markt anno 2023 te bieden heeft. Dat heeft enerzijds te maken met de stappen die het op hardwaregebied genomen heeft, maar ook zeker met de software. En wat die laatste betreft is er goed nieuws.

watchOS 10 gaat je Apple Watch flink veranderen

We kunnen volgens bekende journalist Mark Gurman namelijk grote veranderingen verwachten binnen watchOS. De Bloomberg-journalist zegt het volgende in zijn wekelijkse nieuwsbrief: “Ik verwacht dat de nieuwe watchOS een vrij uitgebreide upgrade moet zijn – met opmerkelijke veranderingen in de gebruikersinterface – in tegenstelling tot iOS 17.”

Het is volgens hem extra belangrijk voor Apple om flink uit te pakken met de nieuwe upgrade voor de Apple Watch, omdat de update van de hardware van de Series 9 en andere modellen alles behalve groot zal zijn.

Als je dus een nieuwe Apple Watch wil hebben, hoef je dus niet per se te wachten tot dit najaar, want de nieuwe WatchOS is natuurlijk ook beschikbaar op de huidige en iets oudere modellen.

Nieuwe modellen krijgen niet heel veel verbeteringen

Gurman zegt het volgende over de nieuwe Apple Watch-modellen van 2023: “Het apparaat is klaar voor een meer bescheiden jaar na grote veranderingen in 2022, toen de eerste Watch Ultra debuteerde. Er zijn wel plannen voor een grote update in 2024, compleet met een groter op maat gemaakt scherm.”

Natuurlijk duurt het nog wel eventjes voordat watchOS 10 er is. Deze wordt tegelijkertijd met de Apple Watch Series 9 gelanceerd in september. Tot die tijd moet je het dus doen watchOS 9.4. Wil je weten wat er allemaal nieuw is in die softwareversie? Mijn collega Mark Hofman vertelt het je in dit artikel.