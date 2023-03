Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

App Store Parels: Gentler is dé sportapp voor iPhone en Apple Watch

Elke dag doen we voor jou een rondje over het internet om de leukste apps uit de App Store te vinden voor je iPhone, iPad of Apple TV. Vandaag presenteert OMT-redacteur Jeroen Kraak je het ideale weerbericht. Maak kennis met Gentle Streak op je Apple Watch.

Wil je beginnen met sporten met je iPhone en Apple Watch? Dan heb je ontzettend veel keuze uit verschillende apps. Zo heb je natuurlijk Apple’s eigen sport-app, maar ook namen als Strava en de 7 Minute Workout. Gentle Streak pakt alles anders aan en is daarom voor jou misschien wel de beste keuze.

Dit Gentler Streak voor iPhone en Apple Watch

Waar veel sport-apps zich vooral richten op het verbeteren van je fysieke prestaties, doet Gentle Streak het anders. De app probeert een ideale mix te vinden tussen sport en rust. Dat doet het zowel via de iPhone als de Apple Watch.

Als je een Apple Watch gebruikt, ken je de drie ringen die je moet vullen voor je gezondheid. Apple heeft echter niet zoveel compassie met je. Als je ze niet haalt, krijg je een aantal herinneringen op je smartwatch. Dat kan aardiger, vandaar waarschijnlijk de naam Gentle Streak. Bovendien ondersteunt deze app ook veel meer soorten oefeningen. Zo kun je zelfs registreren op je smartwatch en iPhone dat je aan het tuinieren bent of de hond uitlaat.

Gentle Streak analyseert je hartzones om erachter te komen wanneer je op jouw topniveau zit. Als je over je grenzen gaat, geeft de Apple Watch-app aan dat je pauze moet nemen. Het bouwt naast activiteiten ook rustdagen en hersteltrainingen in. Hiermee wil het een trainingsschema maken dat perfect bij jou past. Zo houd je sporten veel langer vol.

Meer dan cijfertjes alleen

Het mooie aan Gentle Streak is dat het niet alleen cijfertjes weergeeft op de iPhone en Apple Watch, die je zelf maar moet interpreteren. Het legt precies uit wat het allemaal betekent, zodat je gewoon weet waar je mee bezig bent en waarvoor je bijvoorbeeld je rust moet nemen.

Bovendien laat Gentler Streak je elke ochtend een gezondheidssamenvatting zien op je iPhone. De app leert precies wat je kunt en ontdekt daardoor ongebruikelijke veranderingen. De Apple Watch-app houdt dus bijna letterlijk een vinger aan de pols.

Dat Gentler Streak zo goed werkt is niet alleen ons opgevallen, maar ook Apple. Het won afgelopen jaar een Design Award voor beste Apple Watch-app.

De basisfuncties van de app voor iPhone en Apple Watch zoals workouts weergeven is gratis. Wil je echt je resultaten analyseren, dan kun je de Premium-versie nemen voor 49,99 euro per jaar. De app download je hier.