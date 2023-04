Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Apple Watch van de toekomst laat grootste beperking eindelijk los

De Apple Watch is zonder twijfel de meest succesvolle smartwatch op de markt. Niet zo gek, want het slimme klokje van Apple pakt zaken uitstekend aan. Al is er een beperking waar consumenten helaas nog mee te maken hebben.

Wie een Apple Watch in huis heeft, weet dat deze anno 2023 slechts aan één iPhone kan worden gekoppeld. Gelukkig lijkt daar in de toekomst toch echt een einde aan te komen. En het wordt nog mooier ook!

Beperking Apple Watch kan verleden tijd worden

Op Twitter laat de analist en tevens betrouwbare bron, analyst941, weten dat de Apple Watch in de toekomst minder beperkt wordt. De smartwatch kan op dit moment alleen aan één iPhone worden gekoppeld, maar zal in de toekomst ondersteuning bieden voor meerdere smartphones.

Al lijkt het daar niet bij te stoppen. Waar de Apple Watch voornamelijk leunt op de iPhone, zal het model van de toekomst ook andere producten ondersteunen, zoals de iPad en de Mac bijvoorbeeld.

Hoe deze uitbreiding precies geïmplementeerd wordt, is nog niet duidelijk en ook de tijd van lancering is nog niet bekend. Analyst941 hoopt echter dat Apple de update nog dit jaar op de markt zal brengen.

Je leest het goed: update. Analyst analyst941 verwacht namelijk dat de ondersteuning van meerdere apparaten door middel van een software-update zal verschijnen. De kans dat ook oudere Apple Watch-modellen van deze update zullen profiteren, is dus best wel groot.

watchOS 10 grootste update in jaren

Het zou zomaar kunnen zijn dat watchOS 10 een dergelijke ondersteuning met zich mee zal brengen. Tijdens WWDC 23, dat in juni van dit jaar plaatsvindt, zullen we voor het eerst kennismaken met de software voor de Apple Watch.

Iets om enthousiast over te zijn, als we recente geruchten mogen geloven. Het lijkt er namelijk sterk op dat watchOS 10 een van de grootste updates in jaren zal worden.

Hoe dat precies zit, legt OMT-redacteur Jeroen Kraak in het onderstaande artikel met liefde aan je uit: