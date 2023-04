Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

5 machtige trucjes om veel meer uit je Apple TV te halen

Met een Apple TV geef je een heerlijke boost aan je televisie, waardoor je het kopen van een nieuwe nog even kunt uitstellen. Het is echter zonde om niet alles uit het handige apparaat te halen. Met deze 5 machtige instellingen zit je zeker goed.

De Apple TV 4K 2022 is een relatief kleine upgrade van de voorganger uit 2021. Het apparaat is onder meer voorzien van de krachtigere A15 Bionic-chip en heeft meer werkgeheugen en opslagruimte. De instellingen die we hieronder behandelen zijn dus gewoon bij beide versies te gebruiken.

Apple TV: 5 machtige trucjes

Met deze trucjes haal je nog meer uit je Apple TV. Hier komen ze.

#1 Achterhaal de batterijduur van je Siri Remote

De afstandsbediening van je Apple TV, ook wel bekend als de Siri Remote, raakt na verloop van tijd leeg. Gelukkig kun je ‘m opladen, bij de 2022-versie zelfs met een USB-C-oplader. Het is wel zo handig om de afstandsbediening op tijd aan de lader te leggen. Ga naar de instellingen en druk op Afstandsbedieningen en apparaten en vervolgens op Afstandsbediening. Zo weet je precies hoeveel batterijsap er nog over is.

#2 Schakel razendsnel tussen apps op Apple TV

Je keert eenvoudig terug naar het startscherm van je Apple TV, maar wist je dat er ook een handige functie is die je nog sneller laat wisselen tussen apps? De functie heeft veel weg van wat je kent van je iPhone of iPad. Klik twee keer op de thuisknop van de Siri Remote en je krijgt een overzicht van recent geopende apps te zien. Met het trackpad kun je razendsnel schakelen.

#3 Wat zei die nou?!

Heb je gemist wat er gebeurde of wat iemand zei op het beeld? Met de Siri Remote die bij je Apple TV geleverd wordt, kun je makkelijk enkele seconden teruggaan. Vraag gewoon aan Siri “Wat zei die?” of zeg “Ga tien seconden terug” en de slimme assistent spoelt de film of serie automatisch voor je terug. Superhandig!

#4 Gebruik je AirPods tijdens het kijken

Wil je net die ene film of serie afkijken terwijl je partner of huisgenoot al naar bed is? Apple zou Apple niet zijn als je je AirPods niet kon koppelen aan je Apple TV. Ga naar de instellingen en open Afstandsbedieningen en apparaten. Druk op Bluetooth en kies je AirPods uit de lijst.

#5 Beperk AirPlay

AirPlay is een geweldige functie die veel Apple-liefhebbers maar al te graag gebruiken, maar om te voorkomen dat anderen zomaar content naar je tv kunnen streamen, is het wel zo handig om even snel een instelling te wijzigen. Ga naar de instellingen en druk op AirPlay en HomeKit. Kies bij Geef toegang voor Iedereen op hetzelfde netwerk, Alleen personen in deze woning of Vereis wachtwoord. Zo voorkom je dat jan en alleman je tv kapen…