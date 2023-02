Deel dit artikel: Share App Mail Tweet

Misverstand verholpen: Apple TV werkt gewoon zonder iPhone of iPad

Een tijdje terug ontstond er aardig wat controverse door een nieuwe tvOS-update. Consumenten met een Apple TV moesten hierdoor de nieuwe iCloud-voorwaarden accepteren, wat zonder iPhone of iPad niet mogelijk was. Het zorgde voor irritatie, maar gelukkig blijkt deze onterecht.

Apple heeft duidelijk gemaakt dat ook consumenten zonder iPhone of iPad de iCloud-voorwaarden kunnen accepteren. Het heeft een ondersteuningsdocument voor de Apple TV bijgewerkt en vertelt consumenten exact hoe ze het kunnen doen.

Controverse Apple TV blijkt misverstand

Wie een Apple TV zonder iPhone of iPad gebruikte, zat vorige maand met een probleem. Althans, zo leek het. Zonder het gebruik van één van de twee apparaten waren de nieuwe iCloud-voorwaarden niet te accepteren. En zonder dat akkoord was ook de Apple TV zelf niet te gebruiken.

Op Twitter bracht een Google-medewerker, genaamd Chris Koch, het probleem aan het licht. De tweet ging de wereld over en er ontstond controverse over het streaming-apparaat van Apple. Onterecht, zo blijkt achteraf.



I own an Apple TV. I own not a single other Apple device. Not one. Every time I start the Apple TV I get this prompt now. @Apple what do you expect me to do about this? pic.twitter.com/CsNaTNNIHp — chris @[email protected] (@hugelgupf) January 16, 2023

Apple maakt gebruikers duidelijk dat de nieuwe iCloud-voorwaarden ook zonder iPhone of iPad te accepteren zijn. In een nieuw ondersteuningsdocument, op zijn eigen website, legt het precies uit hoe je die voorwaarden accepteert.

Verschillende internationale website spreken van een ‘nieuwe fix’ voor het probleem, maar persoonlijk denk ik dat dit al die tijd al mogelijk was. In ons eigen artikel is deze methode overigens ook niet benoemd. Maar het lijkt er sterk op dat Apple vooral duidelijk probeert te maken wat er mogelijk is en het niet zozeer met een oplossing voor het probleem komt.

